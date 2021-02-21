خليفة سالم يترشح لرئاسة اتحاد القوى

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

أعلن العميد خليفة سالم معضد الشامسي، نيته الترشح لمنصب رئيس اتحاد ألعاب القوى في دورته المقبلة، مؤكداً أن هدفه رفع راية الدولة، في المحافل الدولية، عن طريق رسم الأهداف الاستراتيجية الصحيحة للمشاركات الدولية، وتحقيق أبطال الدولة الإنجازات، من خلال التعاون مع الأندية، وجميع الجهات، وأكد ثقته باختيار الأندية مرشحيها لرئاسة الاتحاد ومقاعد العضوية.

ويحمل العميد خليفة سالم، شهادة في القانون، وماجستيراً في الإدارة، وترأس مجالس إدارات في ميادين العمل المختلفة خلال خدمته الممتدة 30 عاماً، وسبق له العمل أميناً عاماً مدة 14 عاماً في الأندية، وهو يرتبط بعلاقات طيبة ومتميزة مع العديد من الأندية والمؤسسات المحلية والاتحادية.

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