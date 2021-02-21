السعودي يزيد الراجحي بطلاً لرالي دبي الصحراوي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توّج المتسابق السعودي يزيد الراجحي أمس بطلاً لرالي دبي الصحراوي، في حين أسفرت منافسات فئة الدراجات النارية (فيم) عن فوز الدراج البريطاني المقيم في الإمارات سام سميث على متن دراجة كيه تي أم بلقب هذه الفئة، بينما فاز الدراج الإماراتي منصور السويدي بلقب فئة دراجات الكوادس بالدفع بأربع عجلات على متن دراجة كوادس ياماها.

وفاز الراجحي بلقب الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية للسيارات مع ملاحه البريطاني مايكل أور على متن سيارة تويوتا هايلوكس أوفردرايف بفارق 33 دقيقة و49 ثانية عن أقرب منافس الإماراتي الشيخ عبدالله القاسمي وملاحه الالماني ديرك فون زيتزيفيتس بسيارة فريق أبوظبي ريسينغ بيجو 3008 دي كيه آر.

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وقال محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) للرياضة: نحن سعداء للغاية باستعادة بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة إلى دبي. لقد بذلنا جهوداً كبيرة لإنجاح هذا الحدث العالمي.

وانطلق رالي دبي الصحراوي ـ الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية (فيا) وفاتحة جولات بطولة كأس العالم للدراجات النارية (فيم) لهذا العام صباح الجمعة الماضية برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

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