حارب: العالم يثق بقدرات الإمارات على تنظيم الأحداث المهمة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي أن تنظيم النسخة الثالثة من طواف الإمارات ولمسافة 1045 كيلومتراً تمتد على 7 مراحل يؤكد ثقة الاتحادين الدولي والآسيوي، والفرق العالمية ونخبة الدراجين العالميين بقدرة أبناء الوطن على تنظيم الأحداث العالمية بإطلاق نسخة متميزة وناجحة من الطواف ،رغم كل التحديات التي يفرضها «كورونا»، وقال: أبناء الإمارات الذين أبهروا العالم ووصلوا إلى المريخ ونقلوا للعالم صوراً رائعة عن الكوكب الأحمر سينظمون حدثاً عالمياً كبيراً وينقلون صوراً رائعة عن وطننا والنهضة الحضارية والعمرانية والعلمية التي يعيشها.

مرحلة دبي وأعلن حارب أن مرحلة دبي ستمتد لمسافة 168 كيلومتراً وستتضمن مناطق جديدة يمر بها موكب الطواف وفي مقدمتها «جزر ديرة» التي تنطلق منها المرحلة، مروراً بعدد كبير من المناطق الرائعة في مختلف أرجاء دبي مثل ديرة، وبر دبي وفي منطقة الصفوح، وجزر جميرا، ومحمية المرموم الطبيعية الأكبر من نوعها، ليكون مشهد الختام في جزيرة النخلة الفريدة، وقد حرصنا على اختيار المناطق التي يمر بها موكب الطواف بدقة كبيرة كي تنقل كاميرات التلفزيون لقطات أرضية وجوية من أجمل المناطق، وتقدم الجديد من مدننا الرائعة للملايين من المشاهدين حول العالم.

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