العواني: نفخر بتنظيم فعاليات عالمية تواكب المنجزات الوطنية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توجه عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالشكر للقيادة الرشيدة لدعمها المستمر، ورعايتها المتواصلة لخطط التطوير الرياضي التي تثمر نجاحات مهمة وإنجازات مميزة، ساهمت بإعلاء راية الإمارات في المحافل العالمية، مؤكداً أن التحضيرات التنظيمية اكتملت لانطلاق طواف الإمارات بمشاركة 20 فريقاً عالمياً، وفق أعلى معايير السلامة والإجراءات الوقائية وقال: تفخر أبوظبي بتنظيم فعاليات رياضية عالمية تواكب المنجزات والنجاحات الوطنية التي تحققها الدولة في مسيرة التنمية ونؤكد أن تنظيم طواف الإمارات في ظل المرحلة الحالية، دلالة مهمة على الإمكانيات والقدرات التنظيمية الكبيرة والبنى التحتية المتينة للدولة والتلاحم الوطني من قبل الجهات والمؤسسات الوطنية التي تتكاتف لعكس السمعة المرموقة للإمارات، فضلاً عن جدارتها في التعامل المثالي مع جائحة« كورونا».

وتابع: سيتابع العالم مدى نجاحات دولتنا في العودة التدريجية للحياة الطبيعية، واستئناف تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية ، وسط مشاركة نخبة الرياضيين وستؤكد الإمارات تنظيمها المبهر في الظرف الاستثنائي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز