«أف 3» بطلاً لفئة «الشيوخ» في دوري «الصيد بالصقور»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت أول من أمس في أبوظبي، منافسات النسخة الثانية لدوري الإمارات للصيد بالصقور، المبادرة المشتركة بين نادي أبوظبي للصقارين ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والذي امتدت منافساته منذ يناير الماضي بإقامة جولات في أبوظبي ودبي، لفئتي العامة التي تتواصل للعام الثاني وفئة الشيوخ التي تنطلق للمرة الأولى في إضافة مهمة للمنافسات.

وتوج فريق «أف 3» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بلقب فئة الشيوخ، بعدما أنهى المنافسات برصيد 13 نقطة، يليه بالمركز الثاني فريق «أم 7» بـ 11 نقطة، وثالثاً فريق الظفرة برصيد 10 نقاط، وبالمركز الرابع «أف 3- إس» 6 نقاط، ثم النيف وبينونة بنقطة لكل فريق.

انتصارات

وأكد «أف 3» فوزه باللقب بعد التعادل في مواجهة حاسمة أمام «إم 7» بنتيجة 2-2 في الجولة الأخيرة التي أقيمت أول من أمس، فيما حقق الظفرة الفوز على «أف 3-إس» 4-صفر، وتعادل النيف وبينونة 2-2. واحتفظ فريق «ربدان» بلقب فئة العامة للعام الثاني على التوالي، بعدما أنهى الموسم بالعلامة الكاملة بتحقيق 9 انتصارات ليجمع 27 نقطة، يليه ثانياً فريق نوماس برصيد 19 نقطة، ثم فريق دبي ثالثاً بـ 16 نقطة. وفي الجولة الأخيرة، حقق ربدان الفوز على الإمارات 4-صفر، وتفوق نوماس على دبي 3-1، وحقق الطف الفوز على الغربي 4 - صفر، وحبشان على صقور العين 3-1، والنخبة على صقور ند الشبا بالنتيجة نفسها.

تتويج

وفي ختام المنافسات، قام بتتويج الفائزين سلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، رئيس اللجنة المنظمة لدوري الإمارات، وراشد بن مرخان، نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ودميثان بن سويدان، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع للصيد بالصقور التلواح بالمركز.

من جانبه، أكد سلطان المحمود، أن نجاح هذا الموسم من دوري الإمارات للصيد، يحفزهم على مضاعفة الجهود لمواصلة التطوير من أجل ظهور الموسم المقبل بحلة مختلفة أيضاً، وأضاف: تكاتف الجهود بين نادي أبوظبي للصقارين ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إنما يؤكد سعيهما لتطوير رياضة الصيد بالصقور وحرصهما على توفير كل الإمكانيات والجهود لتحقيق تلك الغاية المنشودة. وتابع: نحن سعداء بمستوى المنافسات والقوة فيها، خصوصاً فئة الشيوخ التي تنطلق للمرة الأولى هذا العام واستمر حسم المراكز فيها حتى الجولة الأخيرة، فيما نجح ربدان بانتزاع اللقب لصالحه قبل جولتين من النهاية، وبالمجمل جاءت المستويات محفزة للجميع.

تهنئة

بدوره، تقدم راشد بن مرخان، بالشكر والتهنئة إلى القيادة الرشيدة، على نجاح موسم دوري الإمارات للصيد بالصقور، كما نبارك للصقارين على نجاح هذه النسخة الثانية لفئة العامة والأولى لفئة الشيوخ، وقال: أصبح هناك نوعية صقور محددة للفرق المشاركة في الدوري، يتم تحضيرها والتركيز عليها الأمر، الذي كان جلياً خلال جولات الدوري منذ البداية، ويمكن اعتبار أن هذه النسخة شهدت مشاركة أفضل الصقارين والصقور. وتابع: الاتفاقية المشتركة بين نادي أبوظبي للصقارين ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تركز على مكون رئيسي في التراث وهو رياضة الصيد بالصقور، وأصبح هناك استدامة أكبر لهذه الرياضة وسط المجتمع المحلي والإقليمي بفكرة هذا الدوري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز