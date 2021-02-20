انطلاق تحدي السرعة لـ«بطولة الشرطة للرماية»

المصدر: الشارقة - البيان

تواصلت صباح أمس مسابقات بطولة الشرطة السنوية للرماية على ميادين الرماية بالخضيرة في نسختها التاسعة والثلاثين، والتي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي، وتستضيفها القيادة العامة لشرطة الشارقة، وذلك بانطلاق جولتها الثالثة المخصصة للأدوار التمهيدية لمسابقة تحدي السرعة لفئة فرق (رجال)، وذلك بحضور العميد الدكتور محمد خميس العثمني رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، والعميد عارف علي الريس مدير اتحاد الشرطة الرياضي، والمقدم الدكتور سعود سالم الجنيبي نائب مدير الاتحاد، والمقدم أحمد عبدالرحمن العويس نائب رئيس اللجنة العليا للبطولة، وعدد من الضباط بوزارة الداخلية.

إذ تقام الأدوار التمهيدية على يومين بواقع (11) جولة كل يوم، وتستأنف الأربعاء المقبل، الذي سيشهد جولتي الدور قبل النهائي، والختام لتحديد الفائزين بالمراكز الأربعة الأولى.

وتعتمد مسابقة تحدي السرعة على عنصر السرعة في الركض نحو الهدف إذ يجب على الرماة الجري بالسلاح (البندقية) لمسافة 100 متر، يليها التسديد علي الهدف من مسافة 200 متر من وضعية الرقود، ما يتطلب منهم التركيز والدقة العالية في التسديد، إذ يمثل التوقيت الزمني في ذلك عاملاً مهماً في احتساب النتائج، ومعرفة الفريق الحاصل على أعلى معدل من النقاط.

وقد شهدت جولات أمس حرفية ومهارة كبيرتين من جانب رماة الفرق المشاركة، إذ أبرزت قدرتهم، وحسن إعدادهم للتعامل مع سيناريو المسابقة الذي يحاكي جانباً من مهام رجال الشرطة والأمن الرامية إلى حفظ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات.

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