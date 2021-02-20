إيفان يخسر من المصنف الأول في «غراند سلام تل أبيب»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

خرج لاعب منتخبنا إيفان ريمارينكو من بطولة غراند سلام تل أبيب التي يستضيفها الاتحاد الإسرائيلي للجودو بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، والتي تختتم مساء اليوم بعد خسارته في مباراته الثانية في الدور الثاني أمام المصنف الأول في المجموعة بطل إسرائيل بيتر بالتشيك بعد أن تخطى لاعبنا بكل جدارة اللاعب البولندي الشاب كاسير سزروزسكي في وزن تحت 100 كلغم وذلك مع استئناف مباريات البطولة صباح أمس والتي شهدت مشاركة 421 لاعباً ولاعبة من 60 دولة، والتي تبلغ جملة جوائزها النقدية 154 ألف دولار.

جاءت خسارة إيفان في المرحلة الثانية بعد مباراة قوية عكست تطور مستوى إيفان مستفيداً من معسكر الإعداد المشترك الذي أقيم في تل أبيب بإشراف مدرب المنتخب الجديد المولديفي الجديد باكال فياسيسلاف الذي تعاقد معه الاتحاد مؤخراً ليشرف على تدريب منتخب الجودو الأول في الفترة المقبلة خلفاً للمدرب المولدوفي الراحل فاسيل كولا.

وتعقب تلك المشاركة الاستعداد للمشاركة في بطولة طشقند غراند سلام التي تقام في الفترة من الخامس إلى السابع من مارس المقبل والتي شهدت حتى الآن تسجيل 67 دولة ومن بينها 6 دول عربية، ويستعد من خلالها منتخبنا ممثلاً بإيفان وفيتكور الذي خسر من الفائز بذهبية تل أبيب لدورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية التي تقام في الفترة من 23 حتى 31 يوليو المقبل، مواصلة لتألق الجودو الإماراتي الذي تتجدد مشاركته عقب إنجاز دورة ريو دي جانيرو بالبرازيل التي حقق فيها لاعبنا توما سيرجيو الميدالية البرونزية في وزن تحت 81 كلغ. يذكر أن منتخب فرنسا يتصدر بطولة تل أبيب غراند سلام للجودو حتى انطلاقة الجولة الثانية برصيد ذهبيتين وفضية وبرونزية.

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