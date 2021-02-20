بداية قوية لسيدات النصر والشارقة في كأس السلة

المصدر: دبي-ياسر قاسم

استهل فريقا النصر، والشارقة الرياضي للمرأة، مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة للسيدات، بالفوز في الجولة الافتتاحية التي أقيمت على صالة النصر، في المباراة الأولى فاز فريق سيدات النصر على «سيدات الشرقية» بفارق 50 نقطة وبنتيجة «77-22»، وفي الثانية فاز «الشارقة الرياضي للمرأة» على «سيدات الوسطى» بواقع «67-37».

وتعد بطولة الكأس، الثانية في موسم سلة السيدات، بعد الدوري العام الذي اختتم الشهر الماضي، وتوج به فريق سيدات النصر، وجاء فوز فريق سيدات النصر على «الشرقية»، بعد أن فرضن سيطرتهن المطلقة على مراحل المباراة، وحسم نتائج فتراتها الأربع بالنتائج «23-8 و 24-4 و18-4 و12-6»، وفي سيناريو مشابه، لم تجد لاعبات «الشارقة الرياضي للمرأة» صعوبة في نيل الأفضلية المطلقة بالفترات الأربع من لقاء «الوسطى»، وحسم نتائجها «26-17 و24-3 و 13-12 و24-5».

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