انطلاقة قوية في افتتاح موسم الكاراتيه

المصدر: دبي - البيان الرياضي

افتتح اتحاد الكاراتيه موسمه الرياضي 2020/2021 أول من أمس ببطولة الدولة المفتوحة للكاراتيه لفردي الرجال والسيدات (كاتا / كوميتيه) للدرجتين الأولى والثانية بصالة نادي الشارقة الرياضي فرع الحزانة، وسط إجراءات احترازية مشددة ومعتمدة من الهيئة العامة للرياضة والجهات المختصة بالدولة، ضمن بروتوكول الأمن والسلامة المطابق لمعايير بروتوكول الفريق الطبي بالاتحاد الدولي للكاراتيه.

وقام اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، بافتتاح فعاليات البطولة بحضور المهندس مروان سنكل نائب الرئيس، وراشد آل علي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي والأمين العام للاتحاد، والمهندس حميد شامس الأمين العام المساعد وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، والحكم الدولي جابر الزعابي عضو لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي نائب رئيس لجنة الحكام.

تقدير

وأبدى اللواء الرزوقي ارتياحه للإجراءات المتخذة في أول بطولة تقام منذ ظهور جائحة كورونا، وقدم شكره وتقديره لرئيس وأعضاء لجنة المسابقات ورئيس وأعضاء لجنة الأمن والتدابير الاحترازية ولجنة الحكام على الجهود التي بذلت منهم لإنجاح هذه البطولة، كما أبدى إعجابه بظهور عدد كبير من اللاعبين بمستوى مبشر من خلال مشاهدته للمباريات.

وفي نهاية المنافسات، توج الرزوقي الفائزين بالمراكز الأولى، مثمناً دور المهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية، وكذلك مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي على استضافة فعاليات البطولة.

شهدت البطولة مشاركة 110 لاعبين ولاعبات يمثلون 9 أندية هي شباب الأهلي والشارقة للألعاب الفردية والذيد واتحاد كلباء وعجمان والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والشارقة لرياضة المرأة ونادي دراجون سبورت ومركز الهيلي.

وتصدر البطولة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بعد أن جمع 14 ميدالية ملونة «7 ذهبيات، 5 فضيات، 2 برونزية»، وحل نادي اتحاد كلباء ثانياً برصيد 12 ميدالية «3 ذهبيات، 3 فضيات، 6 برونزيات»، وجاء نادي الشارقة للألعاب الفردية ثالثاً برصيد 12 ميدالية «3 ذهبيات، 2 فضية، 7 برونزيات».

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