" أبوظبي الرياضي" يوقع اتفاقية مع "أدنوك" لرعاية القميص الأحمر في طواف الإمارات

المصدر: وام

أعلن" مجلس أبوظبي الرياضي" توقيع اتفاقية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " لرعاية القميص الأحمر الذي يمنح المتصدر ترتيب كل مرحلة في طواف الإمارات 2021 الحدث العالمي الوحيد بمنطقة الشرق الأوسط المعتمد في أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية والذي يقام خلال الفترة ما بين 21 و27 فبراير الحالي بمشاركة 20 فريقا عالميا و نخبة نجوم السباقات العالميين.

جرى توقيع الاتفاقية في مقر مجلس أبوظبي الرياضي بحضور عارف حمد العواني الأمين العام للمجلس وياسر سعيد المزروعي الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك".

من جهته توجه عارف حمد العواني بالشكر والتقدير لأدنوك لحرصها الدائم، ورعايتها المتواصلة لدعم طواف الإمارات بنسخته المرتقبة 2021، موضحا أن رعاية أدنوك تمثل امتدادا مهما لمسيرة المؤسسة الوطنية الرائدة في دعم مختلف المناسبات التي تقام على مستوى الدولة انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية ودورها في إنجاح الفعاليات العالمية، بما يعكس المكانة المرموقة للإمارات وريادتها الدولية".

من جانبه قال ياسر سعيد المزروعي: " انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية، ودورها المحوري في دعم نمو وتطور جميع القطاعات في الدولة تحرص أدنوك على المساهمة في دعم الأحداث والفعاليات الرياضية التي تعزز مكانة دولة الإمارات وريادتها في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية".

و أضاف:" نفخر بشراكتنا مع مجلس أبوظبي الرياضي، التي تمثل نموذجا للتعاون البناء بين مؤسسات ودوائر الدولة يتيح لنا دعم مسيرة تطور الحركة الرياضية ونجاحات وانجازات الرياضيين في دولة الإمارات و تأتي رعاية أدنوك لهذا الحدث امتدادا لرعايتها ودعمها للعديد من الفعاليات الرياضية والمجتمعية، التي ترسخ مكانة دولة الإمارات وأبوظبي في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز