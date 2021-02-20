الراجحي وآرون صدارة رالي دبي الصحراوي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي،انطلق أمس في صحراء القدرة،رالي دبي الصحراوي،الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية (فيا) وفاتحة جولات بطولة كأس العالم للدراجات النارية (فيم).

وتصدر المتسابق السعودي يزيد الراجحي مرحلة مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي وتبلغ مسافتها 192 كم،فيما حقق الدراج الجنوب افريقي آرون مير صدارة فئة الدراجات النارية،وتقام اليوم مرحلة الشركة العربية للسيارات نيسان ومسافتها 194 كم حتى النهاية في مركز الابتكارويختتم الرالي بتتويج الفائزين على المنصة وتوزيع الجوائز.

صدارة

وتصدر يزيد الراجحي مع ملاحه البريطاني مايكل أور على متن سيارة تويوتا هايلوكس أوفردرايف القسم الأول الذي أقيم في صحراء القدرة بدبي بفارق 21 دقيقة و31 ثانية عن مواطنه ياسر بن سعيدان وملاحه الكسي كوزميش بسيارة ميني جون كوبر،وجاء ثالثاً بفارق 4 ثوان الإماراتي الشيخ خالد القاسمي وملاحه الالماني ديرك فون زيتزيفتس على متن سيارة فريق أبوظبي ريسينغ بيجو 3008 دي كيه آر،وفي المركز الرابع الفرنسي بيير شاوميه وملاحه لويس ميناودير بسيارة بي اتش سبورت زفير، وخامساً بافيل ليبيديف وكيريل شوبين بسيارة كان أم مافريك وسادساً كلود فورنيير وملاحه زيمون جوبودوريزيك بسيارة كان أم مافريك.

الدراجات النارية

وفي فئة الدراجات النارية تمكن دراج جنوب أفريقيا المقيم في الإمارات آرون مير من تحقيق الصدارة على متن دراجة هوندا بفارق 3 دقائق و20 ثانية متقدماً على مواطنه مارك أكرمان (الفائز بلقب الفئة عام 2017 )بدراجة هوسكفارنا وجاء ثالثاً البريطاني سام سميث بفارق دقيقة و34 ثانية بدراجة كيه تي أم، وحل في المراكز الرابع والخامس والسادس على التوالي الإماراتي سلطان البلوشي بدراجة هوسكفارنا والأردني عبدالله أبو عايشة بدراجة كيه تي ان، والاماراتي محمد البلوشي بدراجة هوسكفارنا.

وانطلق الرالي بغياب المصنف الأول السائق الروسي دينيس كروتوف وملاحه كونستانتين زيلتسوف لعدم وصول سيارتهما الميني جون كوبر وركس رالي ،كما أن السائقين الإماراتيين يحيى بالهلي وخالد الكندي من أبرز المنسحبين بسبب أعطال ميكانيكية في سيارتهما نيسان بيك أب.

ترحيب

ورحب محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) للرياضة بعودة بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية إلى دبي، وقال: نضع نموذجاً يحتذى به للراليات الأخرى في التنمية المستدامة لرياضة السيارات،وقال يزيد الراجحي «كان يوماً جيداً وقدنا بوتيرة سريعة وقام مايكل بعمل جيد عانينا من بنشر على بعد 30 كم داخل المرحلة وأكملنا المرحلة بمركز مميز»،وقال الشيخ خالد القاسمي: «في أول 20 كلم كانت السيارة صعبة على الكثبان الرملية،جربنا طرقًا مختلفة ولكن ظللنا نغرز في الرمال. ونظراً لعدم هطول الأمطار أصبحت الرمال ناعمة جداً لذا حاولنا تجنب الكثبان الرملية قدر الإمكان».

وقال الدراج آرون مير: «كانت مرحلة جيدة وتقنية للغاية في بعض الأماكن وسريعة ومستقيمة في أماكن أخرى،إنها المشاركة الأولى لي بعد رالي داكار 2019».

دعم

ويحظى رالي دبي الصحراوي بدعم هيئة كهرباء ومياه دبي ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والشركة العربية للسيارات نيسان وتنظمه منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية

وعاد رالي دبي الصحراوي إلى مسرح الراليات العالمية هذا العام، مع تطبيق بروتوكول جائحة«كوفيد-19» الذي وضعته منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ويضم الرالي قسمين مسافتهما 192 و 194 كم يمران عبر الكثبان الرملية والسهول السبخية في صحراء القدرة،ويقع مقر الرالي في مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ودخل الرالي سجلات الأرقام القياسية كأول رالي في بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية يقام باستخدام الطاقة الشمسية المستدامة.

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