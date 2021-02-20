فيكتور يودع «غراند سلام تل أبيب للجودو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

خسر لاعبنا فيكتور سكرتوف في بطولة غراند سلام تل أبيب للجودو أمام الإيطالي جوفاني في وزن تحت 73 كغم، مودعاً البطولة، وأجاد فيكتور في الدقيقة الأولى من المباراة ولكن منافسه الإيطالي نجح في مباغتته ليكسب نقطة الفوز التي حافظ عليها حتى انتهاء اللقاء، ويواجه لاعبنا ايفان ريمارينكو اليوم البولندي كاسير سزروزسكي في وزن تحت 100 كغم، وسيتأهل الفائز لمقابلة الفائز من لقاء المصنف الأول في بطل إسرائيل بيتر بالتشيك والبولندي فارا هارون.

وافتتحت منافسات البطولة التي يستضيفها الاتحاد الإسرائيلي للجودو بإشراف الاتحاد الدولي للعبة، أول من أمس بمشاركة 421 لاعباً ولاعبة من 60 دولة، وتبلغ جوائز البطولة 154 ألف دولار.

وشهدت الجولة الافتتاحية، صدارة فرنسا وإسرائيل برصيد ذهبية وفضية لكل منهما، واحتل منتخب إسبانيا المركز الثالث ثم بريطانيا وأذربيجان.

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