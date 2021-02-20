«القمة» هدف مواجهات اليوم في دوري اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تتواصل منافسات أقوياء اليد اليوم والتي تشهد مباراتين شعارهما «الوصول إلى القمة» وتحسين المواقع بالمنطقة الوسطى بختام الجولة العاشرة والأخيرة في الدور الأول لدوري رجال اليد، ويتطلع فريق الشارقة خلال استقباله لفريق الظفرة لمواصلة مسيرته الناجحة في البطولة والتي يدافع عن لقبها، بعدم تلقيه أي خسارة وبفوزه بجميع مبارياته التسع التي خاضها ومنحته العلامة الكاملة، وتبدو بوصلة المباراة تتجه لصالح الشارقة صاحب الأرض والضيافة عندما يستقبل الظفرة العاشر برصيد 11 نقطة.



الفرسان والإمبراطور



وستكون صالة الشيخ مكتوم بن محمد بقلعة الفرسان مسرحاً لموقعة من العيار الثقيل لخصوصية لقاء طرفيها بساحات كرة اليد وبطموحاتهما المشتركة بالفوز في مواجهة اليوم والتي تجمع شباب الأهلي والوصل، ويخوضها شباب الأهلي الوصيف حالياً برصيد 24 نقطة بطموح الفوز الذي يمنحه وقود مواصلة مطاردة «القمة» التي يتربع عليها الشارقة المتصدر برصيد 27 نقطة، وبالوقت نفسه يتطلع فريق الوصل لاجتياز مضيفه بعقر داره وحصد نقاط المباراة التي ستمنحه التقدم من المركز الخامس حالياً برصيد 19 نقطة ليكون بين أندية المقدمة وخصوصاً بعد عودته لسكة الانتصارات وتجاوزه عثرات البداية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز