النصر يتصدر "نزوى للدراجات الهوائية"

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

سيطر أبطال نادي النصر على منصات التتويج في فئات سباق نزوى التاسع للدراجات الهوائية بالشارقة، الذي يأتي ضمن سلسلة منافسات دوري الدراجات المحلي، والذي جرى صباح أمس للأندية للرجال وتحت 23 سنة لمسافة 90 كم، وللإناث أندية ومواطنات ومقيمات لمسافة 60 كم.

وتوج منصور بو عصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، الأبطال والبطلات، يرافقه كل من ياسر الدوخي الأمين العام، ونايف جكة رئيس لجنة الحكام وخلود الظاهري رئيس اللجنة النسائية والتسويق.

وكانت منافسات السباق الذي انطلق في الثامنة من صباح أمس أسفرت عن تصدر دراجي نادي النصر المركز الأول في فئة الرجال كبار وتحت 23 سنة إذ فاز محمد المنصوري بصدارة سباق الرجال تلاه زميله أحمد المنصوري في المركز الثاني، فيما حل دراج نادي أبوظبي طلال البلوشي في المركز الثالث.

وفي فئة تحت 23 سنة جاء دراج النصر أسامة صباهي في المركز الأول تلاه دراج شباب الأهلي حمد الجسمي في المركز الثاني، ثم سعيد حبش من نادي النصر في المركز الثالث.

وعلى صعيد نتائج الإناث حلت دراجة نادي النصر صفية الصايغ في صدارة منافسات الأندية، تلتها دراجة نادي أبوظبي ليديا ادلين في المركز الثاني، ثم شيخة جمعة راشد من نادي النصر.

وفي منافسات فئة الهواة من الإناث المواطنات حلت هالة محمد من نادي الوثبة في المركز الأول، تلتها من المشاركات الفردية كل من مهناز كمالي في المركز الثاني، وفرح المري في المركز الثالث.

أما في فئة الإناث من المقيمات فتصدرت شرطة دبي المنافسات محققة ثلاثة المراكز الأولى من خلال سماح خالد، وكارميلا شيبرياني، ومخبات اوموتزانوفا على التوالي.

جرى السباق بدعم مجلس الشارقة الرياضي وبالتعاون مع نادي المدام الثقافي الرياضي والقيادة العامة لشرطة الشارقة التي ساهمت في تأمين مسار الدراجين في منافسات السباق.

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