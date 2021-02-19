البطل تادي بوجاتشار يتقدم تشكيلة فريق الإمارات للدراجات في " الطواف"

المصدر: وام

أعلن فريق الإمارات للدراجات عن تشكيلته التي ستشارك في طواف الإمارات بهدف تحقيق أفضل النتائج و ذلك بعد الأداء المتميز الذي قدمه دراج الفريق تادي بوجاتشار العام الماضي و تمكن بفضله من تحقيق الفوز في المرحلة الخامسة من الطواف قبل أن يفوز بلقب جولة فرنسا في وقت لاحق من العام الماضي.

و يقام طواف الإمارات هذا العام بين 21 و27 فبراير الجاري ويتضمن سبع مراحل تشمل مسارات مستوية و آخرى جبلية، فضلا عن سباقات الأفراد ضد الزمن.

ويشارك الفريق في الطواف بتشكيلة متوازنة ستركز على تحقيق الفوز في المراحل بينما سيصب تادي بوجاتشار تركيزه على الفوز بلقب طواف الإمارات، على أن يقود زميله فيرناندو جافيريا جهود الفريق في سباقات السرعة.

‎وتعليقا على السباق المقبل، قال تادي بوجاتشار: "سيكون طواف الإمارات أول سباق أشارك فيه هذا الموسم و أتطلع إلى انطلاق السباقات و عودة أجواء الحماس والإثارة.. أجريت في الفترة السابقة تدريبات جيدة حيث تدربت على سباقات التسلق في جبل تيد طوال الأسابيع القليلة الماضية مع مجموعة متميزة من الدراجين وأنا الآن أكثر لياقة وتفاؤلا بنتائج السباقات المقبلة.. كان فوزي في المرحلة الخامسة العام الماضي مذهلا، ورغم الظروف و الأجواء المختلفة هذا العام، إلا أنني سأبذل قصارى جهدي لتحقيق الفوز بقميص فريق الإمارات.. حظيت مؤخرا بفرصة قضاء الكثير من الوقت في دولة الإمارات في فترة العطلة، وأنا أتطلع إلى الفوز بطواف الإمارات يوما ما وسأسعى جاهدا لأحقق ذلك هذا العام".

يتولى مدير الفريق يوكسان ماتين فيرنانديز /إسبانيا/ مهمة قيادة التشكيلة إلى جانب المديرين الرياضيين أندريه هاوبتمان /سلوفينيا/ وماركو مارزانو /إيطاليا/.

و ستضم التشكيلة كلا من السلوفيني تادي بوجاتشار ومواطنه يان بولانك والإيطالي ديفيد فورمولو، والدنماركي ميكيل بيرغ، والبولندي رافال مايكا، والكولومبي فيرناندو جافيريا، والأرجنتيني ماكسيميليانو ريتشيز.

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