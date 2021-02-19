استئناف بطولة كأس دبي "ايفزا" الذهبية للبولو غدا

المصدر: وام

تستأنف يوم غد السبت منافسات الجولة الثانية من مباريات كأس دبي" ايفزا " الذهبية للبولو التي تقام مبارياتها على ملاعب نادي ومنتجع "الحبتور للبولو والفروسية" وتستمر حتى 5 مارس المقبل بمشاركة 8 فرق تضم أبرز نجوم اللعبة في العالم وبهانديكاب 18 جول .

ووضعت القرعة الفائزين في الجولة الأولى " أبوظبي" و"ذئاب دبي كافو" معا في مواجهة لتحديد ملامح صدارة المجموعة الثانية مبكرا خاصة وأنهما فازا في المباراة الافتتاحية على "الإمارات" و "زيدان" ويحملان تصنيفا متساويا 18 جول .

ويسعى كل من الفريقين للفوز لضمان التأهل لملاقاة المتأهلين من فرق المجموعة الأولى لذلك يصعب التكهن بنتيجة المباراة إلا أن ما يرجح كفة أحدهما هو قوة الخيول وتوفيق اللاعبين وتجانسهم خلال الأشواط الخمسة.

ويلعب فريق أبوظبي "18 جول" بقيادة فارس اليبهوني وبوتيستا 4 جول وجونزالو 6 جول والفريدو كابيللا 8 جول ويمثل فريق "ذئاب دبي كافو" كل من حبتور الحبتور 1 جول وكيان هول 3 جول وتوماس بيريزفورد 6 جول وموزيو اليجاندرو 8 جول.

وتجمع المباراة الثانية الفريقين الخاسرين في المباراة الافتتاحية وهما "الامارات" 17 جول بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ومعها لوكاس مونتيفيرد 4 جول وتوماس بانيللو 6 جول وجوليرمو 7 جول .. وفريق "زيدان" 18 جول بقيادة عمرو زيدان ومعه كل من ومانويل بلازا 6 جول وجرونيمو ديل كاريل 7 جول وسيمون برادو 8 جول .

ويرجع الخبراء أهمية المباراة كونها توجه دفة الفريقين لأن الفائز سيحاول أن يكمل مسيرته بالفوز باللقاء المقبل بمجموعته والخاسر فسوف يودع الصدارة لا محالة لأن فرصته سوف تتضاءل في التأهل.

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