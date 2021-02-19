كورونا يدخل رئيس "جريسيني" للدراجات النارية في غيبوبة اصطناعية

المصدر: الرياضية

قال فريق جريسيني؛ المنافس في بطولة العالم للدراجات النارية، إن حالة رئيسه فاوستو جريسيني الصحية زادت سوءا، وتم إدخال المسؤول الإيطالي البالغ عمره 60 عاما في غيبوبة اصطناعية في مستشفى للمرة الثانية.

ونُقل جريسيني، بطل العالم مرتين في منافسات الفئة الثالثة في ثمانينات القرن الماضي، إلى مستشفى في بولونيا بعد إصابته بفيروس كورونا في ديسمبر، وتم إخراجه من غيبوبة اصطناعية الشهر الماضي بعد تحسن حالته.

لكن المضاعفات أجبرت الفريق الطبي على وضعه على جهاز تنفس وإدخاله في غيبوبة مرة أخرى وبقي في العناية الفائقة.

وقال الفريق في بيان "فاوستو جريسيني ما زال في المستشفى في العناية الفائقة... بسبب مشاكل الجهاز التنفسي عقب إصابته بفيروس كورونا. "لسوء الحظ، المضاعفات التي ظهرت عليه أدت إلى هذا الوضع الطبي الحرج".

وأضاف البيان "الطاقم الطبي يواصل معالجته بكل قوته على أمل تعافي وظائفه العضوية التي تأثرت بالمرض".

وكان الفريق أعلن عن تشكيلته المشاركة في الفئتين الثانية والثالثة في بطولة العالم في 2021 من دون حضور جريسيني.

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