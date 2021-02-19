حلبة ياس تستضيف بطولة «فورمولا 3 آسيا»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنظم حلبة مرسى ياس اليوم وغداً فعاليات الجولة الثالثة من سلسلة سباقات ياس، والتي تتضمن سباقات كل من بطولات فورمولا 3 آسيا وسلسلة لو مانز آسيا، وإن جي كيه الإمارات بروكار، وتقام السباقات على مسار سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، ويشارك كل من خالد القبيسي وابنته آمنة تحت راية فريق أبوظبي للسباقات من بريما.

ولا تزال الاحتمالات مفتوحة على لقب بطولة فورمولا3 آسيا للسائقين قبيل انطلاق سباقات جولتها الأخيرة.

ويواصل سائق فريق أبوظبي للسباقات من بريما غوانيو جاو سعيه لانتزاع لقب البطولة بعد الأداء القوي والثابت الذي قدمه طوال المواسم، ويشغل السائق الصيني مركز الوصيف حاليًا على سلم ترتيب السائقين متأخرًا بفارق 32 نقطة فقط عن المتصدر بيار لويس شوفيه من فريق بيناكل موتروسبورت.

ويتوجه فريق أبوظبي للسباقات من بريما إلى منافسات عطلة الأسبوع محتلًا صدارة ترتيب الفرق، فيما يشغل فريق بيناكل موتورسبور المركز الثاني.

كما تشهد فعاليات الجولة الثالثة من سلسلة سباقات ياس ختام منافسات سلسلة لو مانز آسيا لموسم 2021.

وتشهد سلسلة لو مانز آسيا في هذا العام موسمها التاسع، وتقام منافساتها على مدى أربعة سباقات منفصلة يستمر كل منها لمدة أربع ساعات، وكانت حلبة دبي أوتودروم قد استضافات السباقين الأولين من البطولة في عطلة الأسبوع الماضي.

وتشهد فئة LMP3 من سلسلة لو مانز آسيا منافسات قوية بين نخبة من السائقين الخبراء، تتضمن حاملي لقب البطولة، بالإضافة إلى السائقين الذين خاضوا العديد من مواسمها، والسائقين الهواة والمبتدئين الذين لا يزالون في بداية مسيرتهم الرياضية في عالم سباق السيارات.

أما فئة جي تي، فتشهد مشاركة 19 سيارة 6 من كبار صانعي طرازات جي تي المخصصة للسباقات، وتحتدم منافسات البطولة التي يتواجه فيها مجموعة من ألمع نجوم عالم السباقات من السائقين ممثلي العلامات الذين يتنافسون على لقب البطولة، وشرف تلقي الدعوة للمشاركة في سباق لو مانز 34 ساعة.

وتتضمن قائمة أسماء المشاركين في سلسلة لومانز آسيا لهذا العام سائق الفورمولا1 السابق جانكارلو فيسيكيللا والذي يقود سيارة فريق إيع إف كورسيه، فيما يشارك مدرب القيادة في حلبة مرسى ياس أكسل جيفريز ضمن فريق جي بي إكس رايسينغ.

وتستعد حلبة مرسى ياس الآن لاستضافة سباقيها الختاميين اللذين يقامان يومي 19 و20 فبراير، ليقدما ختامًا حماسيًا لمنافسات البطولة في هذا الموسم.

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