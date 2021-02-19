رالي دبي الصحراوي ينطلق بالطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أمس، انطلاق رالي دبي الصحراوي، من مركز الابتكار التابع للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ودخل الرالي سجل الأرقام القياسية كأول رالي في بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية يقام باستخدام الطاقة الشمسية المستدامة في إطار الشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، وهو يعكس جهود الدولة الرائدة لنشر حلول الطاقة النظيفة والمستدامة في العالم.



ويشارك في الرالي الذي تستمر منافساته حتى 20 الجاري، ويقام في مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي الواقع في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الفائزون بألقاب بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية، وتسلم معالي سعيد الطاير أجندة الرالي، من محمد بن سليّم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا).



ويحظى الرالي بدعم هيئة كهرباء ومياه دبي ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والشركة العربية للسيارات نيسان.





استدامة



وأثنى معالي الطاير على جهود منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية في مجال الاستدامة، وحرصها على تنظيم رالي دبي الصحراوي باستخدام الطاقة النظيفة، حيث يتم تزويد المقر الرئيس للرالي ومركز الخدمة والصيانة بالطاقة الشمسية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية، في موقع واحد، على مستوى العالم.



وقال محمد بن سليم: إننا فخورون بريادة الدولة في مجال الاستدامة ونتوقع رالي متميز يشهد منافسات كبيرة ومستويات عالية.



وأشاد محمد بن سليّم بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي في زيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج الطاقة في دبي، وحرصها على دعم الشباب وتوفير البيئة التي تشجعهم على الإبداع والابتكار، فضلاً عن إشراكهم في عملية التنمية المستدامة.



وأكد ميشال عياط، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات، إن هذا الحدث البارز يسهم في تعزيز المكانة العالمية الرائدة التي تتمتع بها دبي في عالم الرياضة وبصفتها الراعي الرسمي للسيارات تدعم مجموعة عبد الواحد الرستماني باستمرار مثل هذه الأحداث المهمة.





رالي الغابات الشمالية





وكانت بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية «فيا» انطلقت هذا العام برالي الغابات الشمالية، حيث درجة الحرارة دون الصفر في شمال روسيا، وشارك فيه المتسابق دينيس كروتوف الذي أخفق في إنهاء الرالي بروسيا بنجاح بعد أن تعطلت سيارته في الجروف الثلجية، ويتطلع إلى تحقيق مشاركة متميزة في رالي دبي الصحراوي.



وشارك كروتوف في المغامرة الثلجية الملاح كونستانتين زيلتوف على متن سيارة فريق إكس - ريد ميني جون كوبر ووركس رالي، والذي شارك سابقاً مرتين مع فلاديمير فاسيلييف الفائز بلقب الجولة الأولى وساعده بالفوز بلقب رالي أبوظبي الصحراوي، كما يشارك في رالي هذا العام بطل الدراجات النارية لعام 2018 الإماراتي محمد البلوشي منطلقاً من المركز السابع من بين 43 دراجاً مشاركاً.



ويتطلع اثنان من أبرز السائقين في العالم العربي وهما الإماراتي خالد القاسمي والسعودي يزيد الراجحي للفوز بلقب الرالي والحيلولة دون فوز سائق من خارج المنطقة للمرة الثالثة.



ويقود المتسابق الإماراتي خالد القاسمي مع ملاحه الألماني ديرك فون زيتزيفيتس سيارة فريق أبوظبي ريسينغ بيجو 3008 دي كيه آر، في محاولة جديدة لتحقيق اللقب، بينما يقود المتسابق السعودي يزيد الراجحي مع ملاح البريطاني مايكل أور سيارة تويوتا هايلوكس أوفردرايف.



قائمة الدراجين



وتضم قائمة الدراجين الذين يتنافسون للفوز بلقب فاتحة جولات بطولة كأس العالم للدراجات النارية (فيم) في دبي هذا العام الدراج الجنوب أفريقي آرون مير الفائز بلقب العام الماضي ومواطنه مارك اكرمان الفائز بلقب عام 2017، والدراج الإماراتي سلطان البلوشي والبريطاني سام سميث.



واستقطبت البطولة الدراج الليتواني أروناس جيلازنينكاس، والسعودي مشعل الغنيم، والدراج البريطاني جيمس هيلير الفائز بسباق آيل أوف مان تي تي، الذي يستعد للمشاركة في رالي داكار العام المقبل.



وينافس من المملكة العربية السعودية هيثم التويجري وفيصل السويح وعبد المجيد الخليفي وهاني النومسي والذين يطمحون للفوز والحيلولة دون فوز الدراج الكويتي فهد المسلم للمرة الثالثة.



وتشارك الكويتية سراح خريبات مع 4 سيدات في فئة الدراجات النارية وهن مارغوت لوبيرا فاري من أندورا والهولندية ميريام بول والهندية اشواريا بيساي.

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