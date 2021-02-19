«مجمع حمدان الرياضي» ملتقى عالمي لمنتخبات الأولمبياد

المصدر: دبي - وام

يستضيف «مجمع حمدان الرياضي» متعدد الاستخدامات، ملتقى رياضات العالم، خلال الفترة الحالية العديد من الأنشطة الرياضية المتنوعة وتتوافد عليه العديد من المنتخبات العالمية لإقامة معسكراتها التدريبية استعداداً لخوض منافسات أولمبياد طوكيو التي ستقام خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021، كما يستضيف في الوقت نفسه منافسات بطولة السباحة.



وأتاح التصميم المتميز والمواصفات العالمية عالية المستوى التي تم بها إنشاء مجمع حمدان الرياضي بمساحته الواسعة الإمكانية لاستضافة عدة معسكرات لرياضات مختلفة تقام في ذات الوقت دون أن يتأثر أحدهم بالآخر، حيث بدأ المنتخب الهولندي للغطس معسكره التدريبي 18 الجاري ويستمر حتى 27 منه استعداداً للأولمبياد، كما ينتظم منتخبا التشيك لرياضتي المبارزة والخماسي الحديث (البنتاثلون) في معسكرين بالمجمع حتى 20 الجاري ويتكون المعسكر من 17 شخصاً منهم 6 مدربين و11 رياضياً، كما يستضيف مجمع حمدان الرياضي بطولات اتحاد الإمارات للسباحة.



وتقام جميع الفعاليات في مجمع حمدان الرياضي وفقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل السلطات المختصة مع تطبيق البروتوكولات الرسمية التي عممها مجلس دبي الرياضي على جميع الأندية ومنظمي الفعاليات الرياضية.

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