«دولي الريشة»: دبي مركز إقليمي للعبة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد الاتحاد الدولي للريشة الطائرة (BWF) بالجهود التي بذلتها مدينة دبي في الاهتمام بالريشة الطائرة لتكون مقصداً مهماً لمحبي وعشاق اللعبة ليضاف ذلك إلى رصيد نجاحاتها الرياضية في كرة القدم والتنس وغيرهما من الرياضات الشعبية الأخرى، وأشار تقرير الاتحاد إلى أنه مع دخول عام 2021 أصبحت دبي مركزاً إقليمياً مهماً للعبة الريشة الطائرة، حيث تضم الإمارة ما يقارب من 30 أكاديمية وأكثر من 400 لاعب مبتدئ وأكثر من 100 فريق معتمد والعديد من الملاعب، وخلال فترة جائحة كورونا «كوفيد19» سعت دبي لتنظيم العديد من أنشطة التدريب والتعليم الافتراضية.



وسلط الموقع الرسمي للاتحاد الدولي الضوء على نجاح إمارة دبي في احتضان منافسات الريشة الطائرة بفضل التركيز على نشر اللعبة في المدارس وتعزيز فرص التدريب وتوسيع قاعدة اللاعبين والمدربين وتنظيم العديد من بطولات الريشة الطائرة وتنفيذ برنامج «وقت الريشة» والعديد من المبادرات الأخرى التي نفذتها دبي لتصبح وجهة مفضلة.



وجاء في التقرير المنشور بموقع الاتحاد الدولي: كانت نقطة التحول في اللعبة عام 2014 بفضل التعاون بين مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي للريشة الطائرة لاستضافة بطولة دبي الدولية بموجب اتفاقية مدتها أربع سنوات، كما تبنى الطرفان مشروع تطوير اللعبة عبر تنفيذ برنامج الاتحاد الدولي «وقت الريشة».





اهتمام



واهتمت دبي بإدماج جميع الفئات من خلال ضم لاعبين إماراتيين ومقيمين واستقطاب مدربين وأكاديميين والاهتمام بالطواقم الفنية والإدارية والتحكيمية وتنظيم العديد من البطولات والمسابقات المدرسية وشمل التطوير كافة أركان اللعبة وهو ما منحها النجاح المطلوب.





مركز إقليمي



وقال جعفر إبراهيم مدير التطوير بالاتحاد الدولي إن طبيعة الفعاليات والمسابقات والبرامج التي نظمت في دبي على مدار السنوات الأخيرة ساهمت في بناء سمعة دبي كمركز إقليمي مهم للعبة الريشة الطائرة، وذكر بأن الإمارات بصورة عامة نظمت العديد من الأحداث المهمة مثل الأولمبياد العالمي الخاص والعديد من الأحداث الدولية التي كانت الريشة الطائرة جزءاً منها وهو ما منحها سمعة ومكانة دولية مرموقة، مشيراً إلى أن مشروع تطوير الريشة الطائرة في دبي لم ينجح في الترويج للعبة فقط وتعزيز شعبيتها في دبي وإنما في الإمارات بفضل الجهود الجماعية لكل من له علاقة باللعبة لتصبح الريشة الطائرة الخيار المفضل للمدارس والجامعات في دبي، خصوصاً مع افتتاح ملاعب إضافية على مستوى عالمي بالأشهر الأخيرة وهو ما يؤكد استمرار جهود التطوير التي لن تتوقف عند حد معين.

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