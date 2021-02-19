فيكتور يقابل جوفاني في «تل أبيب غراند سلام للجودو»

المصدر: أبوظبي - وام

يلتقي لاعبنا فيكتور سكرتوف مع الإيطالي جوفاني اسبيستو في منافسات وزن تحت 73 كغم في أولى مبارياته بالدور الرئيسي لبطولة تل أبيب غراند سلام للجودو لعام 2021، التي ينظمها الاتحاد الإسرائيلي للجودو، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، وتضم منافسات هذا الوزن 45 لاعباً، من بينهم أبرز 10 لاعبين من المصنفين على مستوى العالم، ويتأهل الفائز لملاقاة بطل المجري سزابو فرايزر.



أما إيفان ريمارينكو لاعب منتخبنا الوطني فستكون مباراته الأولى في تصفيات المجموعة التي تشهد مشاركة 33 لاعباً أمام اللاعب البولندي كاسير سزروزسكي، وسيتأهل الفائز منهما لمقابلة الفائز من لقاء المصنف الأول في المجموعة بيتر بالتشيك بطل إسرائيل، واللاعب البولندي فارا هارون.



وتأتي هذه اللقاءات القوية على ضوء قرعة البطولة التي جرت، مساء أمس، بفندق هيلتون تل أبيب «عن بعد»، بمعرفة اللجنة المنظمة، التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للجودو.



اتصال



وفي اتصال هاتفي حث محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو اللاعبين فيكتور سكرتوف وإيفان ريمارينكو على ضرورة بذل الجهد خلال تلك المشاركة الاستثنائية، التي تقام في إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو بعد التأهل برصيد النقاط.





من ناحية أخرى تم اعتماد مشاركة 422 لاعباً ولاعبة من 60 دولة وفقاً للأوراق الثبوتية والصحية حسب ما نصت عليه شروط البطولة، التي حددها الاتحاد الدولي للجودو، من خلال البروتوكول الصحي بسبب الظروف الاستثنائية لجائحة «كورونا»، وتشهد البطولة مشاركة أفضل المصنفين الأوائل عالمياً في كل وزن، وهي مكملة لقوائم اللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو2021 المقبل.



إشادة



من جهته أشاد ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو بمشاركة منتخب الإمارات للجودو في بطولة تل أبيب غراند سلام كونه أول منتخب عربي، يوجد في هذا الحدث، برغم ضمان تأهل لاعبيه إلى أولمبياد طوكيو.



ووجه رئيس الاتحاد الدولي الشكر إلى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو على جهوده المستمرة لإنجاح مسابقات الاتحاد الدولي، ودعم الإمارات لكل البطولات، بما يجعلها رقماً صعباً في المنظومة الدولية للجودو في العالم

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