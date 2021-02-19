القابضة.. تعقد شراكتين مع اتحاد الكرة و«الإمارات للدراجات»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت القابضة (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، عن عقد شراكتين مع اتحاد الكرة وفريق الإمارات للدراجات الهوائية.



تمتد كل منهما لمدة ثلاث سنوات، وستقوم القابضة (ADQ) برعاية الاتحاد والمنتخبات الوطنية الإماراتية لكرة القدم، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى والدرجة الثانية، وتنطلق الشراكة، مواكبة لمرحلة مهمة للكأس الغالية، وقبل أن تتوجّه الأنظار في شهر يونيو إلى منتخب الإمارات، الذي يستعد للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023.



كما تقدم الشراكة، رعاية متكاملة لفريق الإمارات للدراجات الهوائية، المشارك في سباقات الجولة العالمية، وقبل انطلاق أول جولة عالمية يشارك فيه الفريق لهذا الموسم، ضمن جولة الإمارات 2021، المقررة من 21 إلى 27 الجاري.



استثمار



وقال خليفة سلطان السويدي رئيس مجموعة المحافظ الاستثمارية في (ADQ): نعمل على تحقيق القيمة، من خلال الاستثمار والتطوير والالتزام بثقافة قائمة على الأداء، وتعدّ ثقتنا بمبدأ الأداء المتميز والتطور المستمر، ركيزة منصة الرعاية التي أنشأناها، كما توفر لنا شراكاتنا الجديدة مع اتحاد الكرة وفريق الإمارات للدراجات الهوائية، فرصاً جيدة للتواصل مع موظفينا، بجانب تقديم مزيد من الدعم للمجتمع المحلي.



تطوير المهارات



وقال محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، يعدّ الدعم من شركات رائدة مثل «القابضة» (ADQ)، ضرورياً لمساعدة فرقنا على تحقيق إنجازات كبرى، من خلال تطوير المهارات، وتوفير برامج إعداد عالية المستوى، وسنعمل معاً، وسنستفيد من نقاط قوتنا المشتركة، لتعزيز إنجازات دولتنا، وتحديد معيار جديد، لتوفير أجواء مميزة لأفراد المجتمع.



تميز



وأكد ماورو جيانيتي مدير الفريق، الرئيس التنفيذي لفريق الإمارات للدراجات الهوائية: نرحب بـ «القابضة» (ADQ)، كشريك رسمي للفريق، في إطار السعي المستمر نحو التميز والأداء العالي، حيث تتطلب المنافسة ضمن أعلى المستويات، القوة والمرونة والالتزام الدؤوب، وهو ما يمثل جوهر شراكتنا، كما تدفعنا هذه الفرصة لمواصلة النجاحات التي حققناها، ورفع القدرة التنافسية في رياضة الدراجات.

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