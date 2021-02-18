الاتحاد الدولي للريشة الطائرة يشيد بنجاحات دبي في تطوير اللعبة

المصدر: وام

أشاد الاتحاد الدولي للريشة الطائرة /BWF/ بالجهود التي بذلتها إماراة دبي في الاهتمام بالريشة الطائرة لتكون مقصدا مهما لمحبي وعشاق اللعبة، ليضاف ذلك إلى رصيد نجاحاتها الرياضية في كرة القدم، والتنس، والألعاب القتالية، والسيارات، وغيرها من الرياضات الشعبية الأخرى.

وسلط الموقع الرسمي للاتحاد الدولي الضوء على نجاح إمارة دبي في احتضان منافسات الريشة الطائرة بفضل التركيز على نشر اللعبة في المدارس، وتعزيز فرص التدريب وتوسيع قاعدة اللاعبين والمدربين، وتنظيم العديد من بطولات الريشة الطائرة، وتنفيذ برنامج "وقت الريشة" والعديد من المبادرات الأخرى التي نفذتها دبي لتصبح وجهة مفضلة.

وجاء في التقرير المنشور بموقع الاتحاد الدولي: كانت نقطة التحول في اللعبة عام 2014 بفضل التعاون بين مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي للريشة الطائرة لاستضافة بطولة دبي الدولية بموجب اتفاقية مدتها أربع سنوات ..كما تبنى الطرفان مشروع تطوير اللعبة عبر تنفيذ برنامج الاتحاد الدولي "وقت الريشة".

واهتمت دبي بإدماج جميع الفئات من خلال ضم لاعبين إماراتيين ومقيمين واستقطاب مدربين وأكاديميين، والاهتمام بالطواقم الفنية والإدارية والتحكيمية، وتنظيم العديد من البطولات والمسابقات المدرسية وشمل التطوير كافة أركان اللعبة وهو ما منحها النجاح المطلوب.

ومع دخول عام 2021 أشار تقرير الاتحاد الدولي إلى أن دبي باتت مركزا اقليميا مهما للعبة الريشة الطائرة حيث تضم الإمارة ما يقارب من 30 أكاديمية، وأكثر من 400 لاعب مبتدئ، وأكثر من 100 فريق معتمد، والعديد من الملاعب، وخلال فترة جائحة كورونا "كوفيد – 19" سعت دبي لتنظيم العديد من انشطة التدريب والتعليم الافتراضية.

وقال مدير التطوير بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة جعفر ابراهيم إن طبيعة الفعاليات والمسابقات والبرامج التي استضافتها دبي على مدار السنوات الأخيرة ساهمت في بناء سمعة دبي كمركز إقليمي معروف للعبة الريشة الطائرة.

وذكر أن الإمارات بصورة عامة نظمت العديد من الأحداث المهمة، التي كانت الريشة الطائرة جزءا منها وهو ما منحها سمعة ومكانة دولية مرموقة، مشيرا إلى أن مشروع تطوير الريشة الطائرة في دبي لم ينجح في الترويج للعبة فقط وتعزيز شعبيتها في دبي وإنما في الإمارات باسرها، بفضل الجهود الجماعية لكل من له علاقة باللعبة لتصبح الريشة الطائرة الخيار المفضل للمدارس والجامعات في دبي، خصوصا مع افتتاح ملاعب اضافية على مستوى عالمي بالأشهر الأخيرة، وهو ما يؤكد استمرار جهود التطوير التي لن تتوقف عند حد معين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز