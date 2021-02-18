هاليب تحلم باللقب الثالث في «تنس دبي»

المصدر: (دبي -البيان الرياضي)

تترقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس 2021 مشاركة نجمة التنس الرومانية سيمونا هاليب للمرة الثامنة، التي تستعد للدفاع عن لقبها في البطولة التي تنطلق 7 مارس المقبل على أرض استاد سوق دبي الحرة للتنس. وتطمح هاليب بأن تكون أول لاعبة تفوز ببطولة سوق دبي الحرة للتنس ثلاث مرات، ليضاف إلى سجل انتصاراتها المتتالية لنفس البطولة.

وقال صلاح تهلك مدير البطولة: «تعد سيمونا هاليب واحدة من أفضل النجوم والمتنافسات في رياضة التنس إذ تحظى بشعبية كبيرة من الجماهير، ونرحب بعودتها مجدداً إلى دبي».

وتبدأ المنافسات مع بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات 1000 نقطة، خلال الفترة من 7 وحتى 13 مارس، يليها بطولة محترفي التنس 500 نقطة، من 14 لـ20 مارس.

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