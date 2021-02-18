بطولة غراند سلام تل أبيب للجودو تنطلق اليوم

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

تنطلق اليوم منافسات بطولة غراند سلام تل أبيب للجودو لعام 2021 التي ينظمها الاتحاد الإسرائيلي للجودو بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، وذلك بمشاركة 422 لاعباً من 60 دولة من مختلف دول العالم من بينهم منتخب الإمارات للجودو، وهي من البطولات المكملة لقائمة اللاعبين المتأهلين لدورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية المؤجلة 2021، مما يرفع من مستوى المنافسة تطلعاً للتأهل بالرغم من الإجراءات الاحترازية الصارمة التي وضعها الاتحاد الدولي للجودو للحد من جائحة «كورونا».

وستكون انطلاقة المنافسات بتصفيات التمهيدي لأوزان السيدات الخفيفة، فيما يعقب ذلك عملية الميزان بفندق الإقامة لمنافسات يوم الجمعة ثاني أيام البطولة الذي يشهد ظهور لاعبينا، حيث يخوض لاعبنا فيكتور منافسات وزن تحت 73 كغم، وإيفان ريمارينكو في منافسات وزن تحت 100 كغم.

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