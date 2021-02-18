منافسات الأشقاء الخليجيين مسك ختام «فخر الأجيال للصيد بالصقور»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح» التي نظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، منافساتها بلقاء الأشقاء الخليجيين على أرض الإمارات.

وكسب السعودي أمين بن عبدالله الملاح، شوط جير شاهين فرخ الرئيسي، بالطير «ريحان» بزمن 17.757 ثانية، يليه البحريني علي خالد النعيمي بالطير «01» بزمن 17.836 ثانية، ثم أمين الملاح بالطير «جيجا» بزمن 18.018 ثانية.

ونال فريق البحرين «بي إتش أر» المركز الأول في شوط جير شاهين جرناس، بالطير «مشاكل»، بزمن 17.527 ثانية، يليه السعودي أمين بن عبدالله الملاح، بالطير «إس 65» بزمن 17.707 ثانية، ثم فريق البحرين بالطير «خريش» بزمن 17.728 ثانية. وفاز القطري محمد خباب النعيمي بشوط جير تبع فرخ الرئيسي، بالطير «مسمار» بزمن 17.931 ثانية.

تكريم

قامت اللجنة المنظمة بتكريم الصقار السعودي عيد محسن العتيبي، وهو من فئة أصحاب الهمم، من أجل تحفيزه على هذه المشاركة وتأكيداً لجهوده في هذه الرياضة التراثية. وعبر العتيبي، عن تقديره بهذا التكريم، وقال: أشارك هذا العام في فئة الفرخ حر، والأجواء كانت طيبة للغاية، ونتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق والتقدم، وهذه المرة الثانية التي أشارك فيها بهذه البطولة، ولقيت كل الدعم والخدمات اللازمة .

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