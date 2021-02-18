أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» في البرازيل يتزين بشعار «مسبار الأمل»

المصدر: كويتيبا - وام

تزينت منافسات «البدلة» لبطولة الدوري المحلي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في البرازيل، التي أقيمت، أول من أمس، في مدينة كوريتيبا، بشعار «مسبار الأمل».

شارك في البطولة ما يقارب من 1000 لاعب ولاعبة من جميع الفئات العمرية، وشهدت المنافسات نزالات حماسية، مع التزامها بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للمشاركين، والتي لم تسمح بوجود الجماهير حرصاً على سلامتهم وتطبيقاً للبروتوكول الطبي المعتمد من الرابطة.

أما بالنسبة للمتنافسين الذي قدموا من 11 دولة، فقد توجوا بـ 179 ميدالية ذهبية، و160 ميدالية فضية، و129 ميدالية برونزية، وقدم كل من المصنفين لوكاس بينهيرو، ولوكاس جوالبيرتو أصحاب الحزام الأسود عروضاً قوية قادتهما إلى الفوز بالمراكز الأولى عن فئة 62 كجم، و85 كجم، ما ساهم في منح البرازيل صدارة ترتيب الدول المشاركة، تلتها في المركز الثاني الباراغواي. وأكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو أن البطولة حققت نجاحاً واسعاً في البرازيل.

وقال: حرصاً منا على استثمار النجاح الكبير الذي حققته الإمارات وتجربتها الناجحة مع «مسبار الأمل» الذي نجحت مهمته من أول محاولة، وبالتنسيق مع الشركاء المنظمين المحليين في البرازيل، وبموجب العلاقات الطيبة بيننا تم الاحتفاء بنجاح مهمة «مسبار الأمل»، من خلال وضع لافتات كبرى في أكثر من مكان بهذه المناسبة، تحمل صور «مسبار الأمل»، كما كانت صور «مسبار الأمل» حاضرة على منصة تتويج الفائزين.

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