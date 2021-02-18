«G42» شريك رسمي لطواف الإمارات

المصدر: (أبوظبي - وام)

وقع مجلس أبوظبي الرياضي وشركة «G42» الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، اتفاقية لتصبح بموجبها «G42» شريكاً رسمياً في طواف الإمارات، الذي يقام على سبع مراحل من 21 - 27 الجاري. جرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومنصور المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة «G42» أكد العواني أهمية الاتفاقية التي شهدت انضمام «G42» إلى قائمة الجهات الراعية لطواف الإمارات، بما يعكس قيمة الحدث العالمي الذي يحظى بمتابعة محبي الدراجات الهوائية من مختلف أنحاء العالم.

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