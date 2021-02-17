عمر نعمان بطل دولية «مسبار الأمل للشطرنج»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

توّج الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج بلقب بطولة الشطرنج الخاطف الدولية «مسبار الأمل» التي نظمها نادي العين للشطرنج والثقافة السبت الماضي عن بُعد، احتفالاً بوصول مسبار الأمل، إلى مدار الالتقاط حول كوكب المريخ.

وحصد عمر نعمان 22 نقطة من 26 جولة، محققاً 22 انتصاراً و4 تعادلات من دون أي خسارة ومتقدماً على صاحب المركز الثاني الأستاذ الدولي المغربي مخلص العدناني، الذي حصل على 19 نقطة وعلى الدولي الفلبيني مارلون بيدارسوف صاحب المركز الثالث بـ 16.5 نقطة.

وشارك في البطولة 124 لاعباً ولاعبة من 24 دولة.

وعبّر عمر نعمان الذي يشغل منصب الأمين العام المساعد بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج عن سعادته بإحرازه لقب البطولة بمشاركة عدد كبير من الأساتذة واللاعبين الدوليين، وخصوصاً أن البطولة أدرجت تحت مسمى مسبار الأمل، والذي يعتبر مصدر فخر واعتزاز لكل إماراتي، حيث قفزت من خلاله الإمارات فوق المستحيل محققة إنجازاً علمياً مهماً، مؤكداً أن عيال زايد دائماً في الموعد، واصفاً ما تحقق بأنه عنوان للتقدم والرقي الذي تعيشه الدولة في كنف القيادة الرشيدة، التي تضع دوماً نصب أعينها التفوق والنجاح، لتحلّق بنا عالياً في الفضاء، ونكتب معها إنجازاً جديداً متفرداً يضاف إلى سلسلة طويلة من الإنجازات التي تميزت بها دولتنا على الصعيد العالمي.

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