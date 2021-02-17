«مسابقات اليد» تحدد مواعيد «مؤجلات الجزيرة»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

حددت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد المواعيد الجديدة لمؤجلات مباريات فريق الجزيرة الثلاث في الدور الأول بدوري رجال اليد للموسم الحالي، وستكون البداية في استكمال مباراة الجزيرة مع النصر يوم الثلاثاء في الثاني من شهر مارس المقبل، وكانت ضمن الجولة الثامنة والتي أقيمت يوم الجمعة في الخامس من شهر فبراير الجاري، وتم إيقافها نظراً لظروف طارئة عند الدقيقة (3:45) من الشوط الثاني وبالنتيجة 16- 13 لصالح النصر.

والمباراة الثانية بين الجزيرة والوحدة لتقام يوم الثلاثاء السادس عشر من مارس المقبل، وهي ضمن الجولة العاشرة، والتي كان من المقرر أن تقام في الثاني عشر من شهر فبراير الجاري، أما المباراة الثالثة بين العين والجزيرة فقد تحدد لها يوم الثلاثاء السادس من شهر أبريل 2021، وهي ضمن منافسات الجولة التاسعة، والتي كان من المقرر أن تقام أول من أمس، وتم تأجيلها بناءً على طلب الناديين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المسابقات أول من أمس برئاسة داوود المليح رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة عبد السلام المحيربي وناصر الحمادي وعدنان الشامسي ومدحت حسن مقرر اللجنة.

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