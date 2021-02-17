مركزية شرطة أبوظبي بطل «الترايثلون»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توج اللواء علي خلفان الظاهري مدير قطاع المهام الخاصة بشرطة أبوظبي فريق قطاع العمليات المركزية بالمركز الأول لبطولة الترايثلون والتي أقيمت في جزيرة الحديريات بأبوظبي، ضمن درع قائد عام شرطة أبوظبي للتفوق الرياضي للموسم 2020-2021 وتضمنت ثلاث مسابقات للتتابع بمشاركة 18 فريقاً يمثلون القطاعات الشرطية، وحاز فريق قطاع المهام الخاصة المركز الثاني، وفاز فريق قطاع الأمن الجنائي بالمركز الثالث.

وتضمنت البطولة السباحة في البحر لمسافة 700 متر والدراجات الهوائية لمسافة 20 كيلو متراً والجري لمسافة 5 كيلومترات.

وأشاد مدير قطاع المهام الخاصة باللياقة البدنية والفنية التي تحلى بها المتسابقون، مؤكداً دعم القيادة الشرطية لمثل هذه السباقات، بهدف رفع الكفاءة البدنية والذهنية للمنتسبين، لافتاً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بالارتقاء بمنظومة الرياضة وتشجيع وتحفيز كل المنتسبين على تحقيق النتائج المتميزة والمشاركة في مختلف البطولات الرياضية.

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