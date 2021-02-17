48 سباحاً في أول بطولة بعد التوقف بسبب كورونا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد اتحاد السباحة، تنظيم بطولة الدولة الشتوية غداً في مجمع حمدان الرياضي بدبي على فترتين صباحية ومسائية، لأعمار فوق 18 سنة، طبقاً لبروتوكول البطولات الذي اعتمد من قبل الهيئة العامة للرياضة، ويشارك في البطولة 48 سباحاً، يمثلون أندية الوصل، النصر، الجزيرة، الشارقة، عجمان، الذيد ودبا الحصن.

وكانت السباحة، قد نظمت آخر بطولة لها في فبراير 2020، قبل التوقف الطويل الذي ضرب كل البطولات، بسبب فيروس كورونا، وأكد عبدالله الوهيبي الأمين العام لاتحاد السباحة، أن الاتحاد تلقى كل الموافقات الخاصة بإقامة البطولة.

وأضاف إنه تم وضع عدد من الشروط، من أجل المشاركة ومنها إجراء مسحة الأنف للكشف على فيروس كورونا قبل 48 ساعة من انطلاقة الحدث، والحفاظ على إجراءات التباعد بين السباحين، وارتداء الكمامات، وإيقاف منصات تتويج الفائزين حتى إشعار آخر، مع تشديد الإجراءات على ضرورة توفير المعقمات في جميع مرافق الفعالية وتجنب المصافحة.

ومن جانب آخر، تقام الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد السباحة يوم السبت المقبل، لبحث رد الاتحاد الدولي الخاص بالتعديلات على لائحة النظام الأساسي للاتحاد، ومناقشة بعض النقاط الذي طلب تعديلها، وبسببها تم تعليق الانتخابات، والتي كان من المقرر أن تقام في أكتوبر الماضي.

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