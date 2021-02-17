«تنشيطية سيدات اليد» السبت

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ينظم اتحاد الإمارات لكرة اليد في الحادية عشرة صباح السبت المقبل على صالة صلاح الدين الرياضية بدبي بطولة تنشيطية بمشاركة فرق سيدات النصر «أ، ب» والجزيرة وشركة DHC والجالية التونسية استعداداً لانطلاق النشاط النسائي للموسم الرياضي الحالي.

وأوضحت أنيسة عمر الشدادي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة النسائية بالاتحاد أن لجنة المسابقات في الاتحاد ستجري قرعة مسابقات السيدات للموسم الرياضي 2021 - 2022 في العاشرة والنصف صباح يوم السبت قبل انطلاق البطولة التنشيطية.

وأضافت ستقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد بين الفرق الخمسة حيث سيشارك نادي النصر بفريقين، وستلعب المباريات بزمن «30» دقيقة لكل مباراة مقسمة على شوطين مدة كل شوط «15» دقيقة يتخللها فترة راحة مدتها «5» دقائق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز