«سالمية» الفلاحي تكسب تحدي اليذاع

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تواصلت على تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة بالمرموم، تحديات هجن أبناء القبائل ضمن سباقات المرموم، وأقيم أمس 20 شوطاً في سن اليذاع لمسافة ستة كيلومترات تميزت بالقوة والمنافسة بين الشعارات المختلفة.

وكسبت «السالمية» المملوكة لمطر عيسى مطر الفلاحي التحدي الرئيسي لليذاع البكار المحليات، حيث نجحت في حسم المعركة بزمن بلغ 9:06:8 دقائق، فيما تألقت «إنذار» بشعار محمد حمد راعي الشيجة العامري من خلال التحدي الثاني لليذاع البكار المهجنات وذلك بعد أن وصلت لخط النهاية في توقيت وقدره 9:06:6 دقائق.

وانطلق «متعب» ليكمل رحلة 6 كيلومترات في زمن وقدره 9:11:0 دقائق ليهدي مالكه محمد حمد كردوس العامري ناموس اليذاع الجعدان المحليات، وبالمقابل حمل الحسم في الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات ألوان شعار قطامي محمد ثاني بن قطامي السويدي وذلك بواسطة «شاهين» الذي سجل زمناً بلغ 9:06:3 دقائق.

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