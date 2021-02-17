«فخر الأجيال» ملتقى الأشقاء الخليجيين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تزينت منافسات بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح» التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، بمشاركة الأشقاء من دول مجلس التعاون ضمن مسابقات الفئات المخصصة، والتي تشهد تخصيص 12 شوطاً للصقارين الأشقاء من دول مجلس التعاون وتقام على مدار يومين.

ورحب راشد الخاصوني، نائب مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالأشقاء من دول مجلس التعاون على تواجدهم على أرض بطولات فزاع للصيد بالصقور، وقال: سعدنا بتواجد إخواننا، على أرض الإمارات.

وشهد اليوم الأول منافسة قوية، وتوزعت الألقاب، وفي نتائج الأشواط، حقق السعودي فلاح بن عبدالله الدوسري المركز الأول في شوط بيور جير فرخ الرئيسي، بالطير «مطرب»، يليه فريق البحرين بالطير «أوكيه»، ثم السعودي برغش بن محمد المنصوري بالطير «الزناتي».

وكسب الكويتي سعد علام الكندري شوط بيور جير جرناس الرئيسي، بالطير «دسمان»، يليه السعودي برغش بن محمد المنصوري بالمركزين الثاني والثالث، بالطير «شامان»، والطير «الكليلي».

وكسب الكويتي عبد الرحمن أحمد السويدي شوط قرموشة فرخ الرئيسي، بالطير «غزوه»، يليه العُماني سالم بن حميد الزرعي بالطير «008»، ثم فريق البحرين بالطير «مزون».

وكسب القطري أحمد علي السليطي شوط قرموشة جرناس الرئيسي، بالطير «ديمه»، يليه السعودي أمين بن عبدالله الملاح، بالطير «زلفي»، وثالثاً القطري عبدالله سعيد المري بالطير «تريف».

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