الشعفار: «طواف الإمارات» حدث فريد بالشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد أسامـة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، أن طواف الإمارات العالمي إضافة نوعية للرياضة في قارة آسيا ولرياضة الدراجات الهوائية بشكل خاص، واصفاً الحدث بالفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط للمشاركة القياسية من كبار الدراجين في العالم وأبرز الفرق المحترفة، مشيراً إلى أن طواف الإمارات وبفضل التنظيم الرائع بصدد تحقيق نجاحات مستمرة من عام لآخر، ومتمنياً أن تكون النسخة المقبلة أكثر تميزاً وتترجم المكانة العالمية للطواف على الصعيد الدولي رغم انه يقام في ظروف صحية استثنائية.

وأوضح رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية أن إقامة الطواف في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها العالم، رسالة من الإمارات حول نجاحها في التحكم في الجائحة، وقدرتها على استضافة فعاليات رياضية كبيرة.وأوضح الشعفار أن مشاركة نخبة الفرق في العالم وأفضل الدراجين يؤكد المكانة التي وصل إليها طواف الإمارات على الصعيد العالمي.

وأضاف رئيس الاتحاد الآسيوي قائلاً: بالرغم من الظروف الصحية الصعبة التي واجهتها الرياضة بسبب الجائحة، أتوقع أن يزيد مستوى الإثارة في طواف الإمارات، باعتباره أول سباق ضمن أجندة الاتحاد الدولي.

وأشاد الشعفار بالمستويات الكبيرة التي يقدمها فريق الإمارات للدراجات الهوائية وتألق دراجيه في الطوافات العالمية، موضحاً أن لقب طواف فرنسا يمنحهم المزيد من الثقة للمنافسة على لقب طواف الإمارات في نسخته الجديدة.

وأكد الشعفار أن من أهم أهداف الطواف الترويج للإمارات كوجهة سياحية ورياضية مميزة والمساهمة في تطوير اللعبة محلياً من خلال نشرها في مختلف مناطق الدولة.

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