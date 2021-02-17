«الفرسان» يفتتح أكاديمية تدريب «الكارتينغ»

المصدر: (أبوظبي - وام)

افتتح نادي ومنتجع الفرسان بأبوظبي رسمياً أكاديميته لتعليم رياضة الكارتينغ بهدف تنمية مهارات الناشئين، وتتولى الأكاديمية تدريب الناشئين على أساليب وتقنيات السباق، من خلال القيادة الآمنة وفق القوانين والأسس المعتمدة دولياً.

وشهد مراسم الافتتاح سلطان الكعبي الرئيس التنفيذي لمجموعة الفرسان، وأكد أن هذه الخطوة تستهدف دعم رياضة السيارات، بعد أن اكتسب المنتجع سمعة دولية، لتميزه بحلبة سباق معتمدة دولياً، ومسار أساسي معتمد من قبل لجنة الكارتينغ الدولية، ومسار منجرف وقسم للقيادة على الطرق غير الممهدة.

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