«الجودو» يختتم استعداداته لـ «تل أبيب غراند سلام»

المصدر: (أبوظبي - وام)

اختتم منتخب الإمارات للجودو استعداداته للمشاركة في بطولة تل أبيب غراند سلام التي ستنطلق غداً في تل أبيب بمشاركة 63 منتخباً من مختلف قارات العالم.

وكان محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو قد اطمأن خلال اتصال هاتفي على جاهزية منتخب الإمارات الذي قد وصل إلى تل أبيب منذ أسبوعين وأقام معسكراً مشتركاً مع منتخب إسرائيل بدعوة من الاتحاد الإسرائيلي، استعداداً للمشاركة التي تأتي في إطار تجهيزالجودو الإماراتي لأولمبياد طوكيو المقرر لها صيف العام الجاري. وينضم منتخبنا الوطني للجودو مساء اليوم للمنتخبات المشاركة في فندق البطولة، استعداداً للمنافسات، وسوف تجرى مراسم القرعة «عن بُعد» اليوم.

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