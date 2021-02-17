تواصل التحضيرات لـ «ألترا ماراثون المرموم»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تتواصل الاستعدادات لتنظيم سباق «ألترا ماراثون المرموم» أقوى سباق جري صحراوي الذي تنظمه شركة فت جروب الشرق الأوسط بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في محمية المرموم الطبيعية يوم الجمعة 5 مارس المقبل.

ويمتد السباق في فئة المحترفين من عمر 18 سنة فما فوق لمسافة 50 كيلومترًا على الكثبان الرملية الساحرة وسط الطبيعة الصحراوية الخلابة وبحيرات القدرة الفريدة من نوعها، كما يمكن للهواة المشاركة في الفئة المفتوحة من عمر 15 سنة فما فوق والتي يكون فيها التنافس على مسافتي 5 و10 كيلومترات ولا يزال التسجيل مفتوحاً للمشاركة في السباق للرجال والنساء.

وتوفر اللجنة الفرصة للراغبين في المشاركة لحضور حصص تدريبية مجانية التي تقام يوم الجمعة من كل أسبوع وتستمر حتى يوم 26 فبراير، وذلك لتعليمهم الطريقة الصحيحة للجري على الرمال الناعمة.

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