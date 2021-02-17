إقبال كبير على التدريبات في «جوجيتسو أرينا»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تواصل جوجيتسو أرينا استقبال دفعات من اللاعبين واللاعبات، الذين ينتسبون إلى الأكاديميات والأندية المختلفة على مستوى الدولة، للاستفادة من التدريب تحت إشراف أفضل الأجهزة الفنية والتقنيات التدريبية، في إطار الاستعداد الأمثل للمرحلة القادمة.

وأكد مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو،، أن الإقبال الكبير من لاعبي الجوجيتسو على التدريبات يعكس حرصهم على الحفاظ على الجاهزية. وأوضح المنهالي أن اللاعبين على دراية بما ينتظرهم من أجندة مزدحمة ، حيث بدؤوا بشكل مميز من خلال أولى جولات دوري صاحب السمو نائب رئيس الدولة وبطولة «أم الإمارات»، وقدموا مستويات فنية عالية، تحفزهم على الاستمرار في المنافسة مستقبلاً.

وأشاد المنهالي بالأجواء الإيجابية التي توفرها جوجيتسو أرينا للاعبين والأجهزة الفنية، لأنها أصبحت بمثابة وجهة مفضلة لجميع عشاق هذه الرياضة، ومحطة للتميز والتألق، ونوه بالالتزام الأمثل للاعبين بالبروتوكول الوقائي المعتمد، على الرغم من تلقي معظمهم لجرعات اللقاح ضد فيروس كوفيد 19، إلا أنه وانطلاقاً من التزامهم تجاه مجتمعهم، أصبحت مثل هذه الممارسات الوقائية عادة يومية تعكس وعيهم الكبير وتحملهم لكامل مسؤولياتهم في هذا الجانب.

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