«شعار العامري» يتألق في «المرموم»

المصدر: ( دبي - البيان الرياضي)

قدمت شعارات هجن أبناء القبائل أداءً قوياً خلال ظهورها أمس على تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة بالمرموم، وذلك من خلال تحديات سن اللقايا والتي أقيمت لمسافة خمسة كيلومترات ضمن سباقات المرموم.

وفرض شعار سهيل الرملي محمد العامري نفسه بقوة من خلال الشوطين الأول والرابع، حيث قاد «هملولة» إلى قمة اللقايا البكار المحليات في الشوط الأول بزمن وقدره 7:26:2 دقائق، فيما كان الشوط الرابع من نصيب نفس الشعار حيث تقدم «لهب» الجعدان المهجنات مسجلاً توقيتاً بلغ 7:27:9 دقائق.

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