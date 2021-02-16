"رالي دبي الصحراوي" أول رالي يقام باستخدام الطاقة الشمسية المستدامة

المصدر: وام

يدخل رالي دبي الصحراوي سجلات الأرقام القياسية الأسبوع الحالي كأول رالي في بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية يقام باستخدام الطاقة الشمسية المستدامة تنفيذا للشراكة الجديدة بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

ويقام رالي دبي الصحراوي 2021 في مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي الواقع في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير الحالي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، لهيئة كهرباء ومياه دبي: تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتوفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، ويسعدنا دعم تنظيم بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الذي يقام للمرة الأولى باستخدام الطاقة الشمسية، ويستضيفه مركز الابتكار في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد منصة عالمية لابتكارات الطاقة المتجددة والنظيفة ويسهم في تعزيز مستقبل الطاقة المستدامة في دبي وخارجها.

وأوضح أن التعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية والاتحاد الدولي للسيارات ينسجم مع جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز مكانة دبي بوصفها إحدى المدن الرائدة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، والسبّاقة في إيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية بما يدعم التنمية المستدامة في الإمارة.

وقال محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات /فيا/ للرياضة إن استخدام هذه المنشأة يعني أن الطاقة الكهربائية المقدمة لمقر الرالي الرئيسي ومركز الصيانة والخدمة يتم توليدها بالطاقة الشمسية المستدامة.

وأضاف: لم يكن أي من هذا ممكنا لولا دعم حكومة دبي الرشيدة لرياضتنا، ولريادتها في مجال الاستدامة، وبذلك فاننا نسجل خطوة مهمة ونأمل أن تتبعها بطولات رياضة سيارات أخرى في المنطقة والعالم.

ويطمح سائق الراليات الإماراتي خالد القاسمي وملاحه الألماني ديريك فون زيتزفيتس على متن سيارة فريق أبوظبي ريسينغ بيجو 3008 دي كيه آر، للفوز بلقب الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية للسيارات /فيا/ 2021 وذلك بعد أن فاز بوصافة الرالي عامي 2017 و 2019.

وتضم قائمة الدراجين الذين يتنافسون للفوز بلقب بطولة الدراجات النارية هذا العام ثلاثة دراجين فازوا بألقاب أول ثلاث نسخ من الرالي وهم الجنوب أفريقي آرون مير ومواطنه مارك اكرمان والإماراتي محمد البلوشي.

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