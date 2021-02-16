بوغاتشر يتصدر المصنفين في طواف الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يتقدم السلوفيني تادي بوغاتشر دراج فريق الإمارات المصنفين في طواف الإمارات بـ3055 نقطة وهو أبرز المنافسين على القميص الأحمر، يليه الهولندي ماثيو فان دير بويل دراج فريق ألبيسين فينيكس البلجيكي بـ2040 نقطة والسويسري هيرشي مارك دراج فريق الإمارات بـ1430 نقطة، وذلك حسب تصنيف الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

وتقام النسخة الثالثة لطواف الإمارات 2021 الحدث العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، بين 21 و27 فبراير الجاري، بمشاركة 20 فريقاً عالمياً، تضم نخبة من أبرز فرق ونجوم العالم في سباقات الدراجات الهوائية للمحترفين، والذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

توقع

من جهته، توقع مطر اليبهوني رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، نسخة على غير العادة من طواف الإمارات، تتحدى الظروف الحالية وتؤكد أن البصمة الإماراتية ستكون حاضرة، لتثبت للعالم أن الظروف التي أدخلت العالم في تجربة غير مسبوقة في التاريخ الحديث لا تستعصي على الدولة التي تبرهن في كل يوم أنها لا تعرف المستحيل في جميع المجالات.

وقال اليبهوني: «قيادتنا الرشيدة وفرت كل ما من شأنه أن يعلي اسم الوطن، ونحن فخورون بما تقدمه من دعم ورعاية واهتمام، وبالبنية التحتية المتينة التي تضاهي ما هو موجود في أفضل دول العالم إن لم تتفوق عليه، وشبابنا اكتسبوا خبرات تنظيمية كبيرة من خلال الكم الكبير من الفعاليات الرياضية العالمية التي استضافتها دولتنا الحبيبة، فضلاً عن طواف الإمارات بالذات، وما سبقه من طوافي أبوظبي ودبي».

ترويج

وتابع اليبهوني: «ما يميز طواف الإمارات أنه ليس سباقاً عالمياً فقط بل هو حدث متكامل من كافة الجوانب ويمثل ترويجاً مميزاً في ربوع بلدنا الحبيب ويعرف بكل أرجائه صحاريه وبواديه وجباله ومدنه.

وشدد اليبهوني على أن آمالاً كبيرة معقودة على فريق الإمارات ممثل الوطن الفائز بطواف فرنسا، في مواصلة التميز وتحقيق إنجاز جديد يزين به جيد الوطن، وقال: «فريق الإمارات ظل في حالة تجهيز مستمر للطواف وأعتقد أنه جاهز تماماً لخوض التحدي وكسبه، لدينا نخبة من الدراجين وندرك أن المنافسة ستكون قوية لكن ثقتنا كبيرة في الفريق الذي نأمل أن تكتمل فرحتنا بفوزه بلقب النسخة الثالثة».

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