309 مشاركين في بطولة دبي كلاسيك لبناء الأجسام

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اختتمت بنجاح فعاليات «بطولة دبي كلاسيك لبناء الأجسام»، التي نظمتها شركة إتش بي جي للفعاليات الرياضية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وأقيمت على مدار يومين في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 309 مشاركين من 43 جنسية تنافسوا على جوائز مالية قدرها 20 ألف دولار. شهدت البطولة منافسة كبيرة في 8 أوزان مختلفة من 70 كيلوغراماً حتى 100 كيلوغرام ضمن فئات: كمال الأجسام، كمال الأجسام الكلاسيكي، اللياقة البدنية، اللياقة البدنية الكلاسيكية، الشكل العام، الصحة، نموذج اللياقة البدنية وبنية العضلات، وتم بث فعاليات البطولة على القناة الرسمية للبطولة في يوتيوب وحظيت بمتابعة من مختلف دول العالم.

كما تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء المنافسات حيث تم تقسيم كل منافسة في قطاع مختلف، مع إجراء التعقيم المستمر لأماكن المشاركين.

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