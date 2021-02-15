الشامسي يفتتح النسخة 39 لـ «الشرطة للرماية» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

افتتح اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة بطولة الشرطة للرماية السنوية في نسختها 39، والتي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، وتستضيفها شرطة الشارقة بميادين الرماية بالخضيرة تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

واشتملت اليوم الأول على مسابقة رماية المهارات الحركية التكتيكية لفئات الرجال والسيدات والضباط، وتستمر المنافسات حتى 24 الجاري، بمشاركة 11 فريقاً يمثلون مختلف قيادات وزارة الداخلية، وفق إجراءات احترازية عالية المستوى تتماشي مع توجهات الدولة في الحد من جائحة «كورونا».

وحضر الافتتاح العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والعميد وليد سالم قائد كلية شرطة أبوظبي عضو اتحاد الشرطة الرياضي رئيس اللجنة الفنية للبطولة، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والعقيد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، إلى جانب عدد من الضباط بوزارة الداخلية.

تعاون

ورحب اللواء سيف الزري الشامسي بالفرق المشاركة بالبطولة من مختلف القيادات الشرطية بالدولة، معرباً عن سعادته واعتزازه بأوجه التعاون المشترك بين شرطة الشارقة واتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، في كافة المجالات، وخاصة في العمل الرياضي، وقال: نتشرف باستضافة بطولة الشرطة للرماية التي تنظمها وزارة الداخلية كل عام، انطلاقاً من توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، واهتمامه الكبير بمختلف أنواع الرياضات الشرطية لما تحققه من أثر إيجابي في إعداد أبنائه العاملين بوزارة الداخلية بالشكل الأمثل، وتمكينهم من أداء مهامهم بمهارة.

نجاح

وتمنى قائد عام شرطة الشارقة للمشاركين النجاح وهم يخوضون غمار التنافس الشريف ميادين الرماية، وحثهم على التقيد بالإجراءات الصحية الكفيلة بضمان سلامتهم ووقايتهم من فيروس «كوفيد 19».

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