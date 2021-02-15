24 مباراة في الأسبوع الثاني لـ «الشارقة العمالية»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

شهدت فعاليات الأسبوع الثاني للبطولة الرياضية العمالية، التي تنظمها هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، على ملاعب مجلس الشارقة الرياضي في منتزه الشارقة الوطني، منافسات مثيرة في 24 مباراة أقيمت في كرة القدم وكرة السلة والهوكي والكريكيت، حضر المنافسات سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، والذي أشاد بمستوى البطولة التي تتواصل للعام الرابع على التوالي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وكذلك بالإهتمام بتوفير بيئة عمل لائقة في إمارة الشارقة، مؤكداً نجاح البطولة في تأسيس روابط قوية للعلاقات الوطيدة بين مختلف جهات العمل في الإمارة بما يؤكد ما تشكله من تأثير إيجابي على المستهدفين منها.

مشاركة

وأضاف القصير: حرصنا في النسخة الرابعة إلى رفع مستوى المنافسة بين الفرق، من خلال إتاحة الفرصة أمام جميع المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، للمشاركة في فعالياتها بهدف تعزيز الشفافية وتحقيق الترابط والتعاون بين العمال وجهات العمل، لما للرياضة من دور بالغ الأثر في تقوية العلاقات ومد جسور الثقة بين المشاركين، جرياً على ما دأبت الرياضة على تحقيقه في المجتمعات، كما نحرص على الالتزام والتقيد بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة في البطولات الرياضية بالدولة.

تنافس

وفي بطولة كرة القدم أقيمت 5 مباريات وشهدت تنافساً مثيراً، وأسفرت الأولى عن فوز فريق أصباغ ناشيونال على فريق الاتحاد الأوروبي بهدف نظيف، وبنفس النتيجة فاز فريق مجموعة إنجازات على مركز هلا الطبي، وفي اللقاء الثالث تغلب فريق جمعية الشارقة التعاونية على فريق بلوسيمينج 2-1، وألحق فريق الكوماندوز في المباراة الرابعة الهزيمة بنظيره المهندس للحدائق بنتيجة 3 – 2، وفي اللقاء الأخير اكتسح فريق أدنوك فريق بي اكس بخماسية نظيفة.

كما أقيمت 4 مباريات في كرة السلة أسفرت الأولى عن فوز فريق معهد الشارقة للسياقة على فريق بيسداك 79 – 48، وفي الثانية فاز فريق جمعية الشارقة التعاونية على فريق بلوسومينج 48 – 46، وتغلب فريق أبو شغارة على فريق فاست لمقاولات البناء 67 – 55، وفي المباراة الأخيرة فاز فريق أرمادو على فريق بيكول اوراجون بنتيجة 60 – 55. وتتواصل المنافسات الجمعة المقبل الذي سيشهد جولة جديدة في الألعاب المعتمدة بالبطولة كما ستنطلق مباريات بطولة الكرة الطائرة.

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