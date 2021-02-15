نجاح مبكر لبرنامج اتحاد التنس لاستكشاف المواهب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشفت المرحلة الأولى لبرنامج «استكشاف مواهب التنس»، الذي أطلقه اتحاد الإمارات للتنس سبتمبر من العام الماضي، عن نجاح مبكر بفضل ارتفاع عدد اللاعبين واللاعبات الراغبين في ممارسة التنس.

ويتخذ القائمون على البرنامج من ملاعب نادي النصر ليجيرلاند في دبي مكاناً لتنفيذ التدريبات التي يقودها المدرب النيجيري اوديمي جون وبإشراف مدرب المنتخبات الوطنية التونسي هشام البراملي.

ويستهدف البرنامج زرع ثقافة ممارسة رياضة التنس وتحبيب اللعبة لدى الأولاد والبنات من المواطنين في مرحلة عمرية مبكرة إذ يبلغ عدد المشاركين والمنتظمين على التدريبات (25-30) من كلا الجنسين وتتضمن التدريبات اليومية عدداً من المهارات الأساسية الضرورية وتطوير الجانب الفني.

وأشار ناصر المرزوقي أمين السر العام لاتحاد التنس إلى أن هذا البرنامج يأتي تنفيذاً لتوجيهات الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس، بضرورة تطوير ودعم اللعبة من خلال العمل مع الأعمار المبكرة وتطوير قطاع اللعبة وخصوصاً في جانب المواطنين والذي يشهد في الآونة الأخيرة ازدياداً ملحوظاً في الراغبين في ممارسة التنس، مؤكداً أن البرنامج يهدف إلى الارتقاء باللعبة بشكل أكبر.

وأوضح المرزوقي أن البرنامج يعد من أهم المكاسب التي حققتها الفعاليات المجتمعية وبطولات اكتشاف المواهب التي نظمها اتحاد اللعبة في الفترة الماضية تنفيذاً لاتفاقية استكشاف المواهب التي وقعها الاتحادان الإماراتي والدولي للتنس.

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