محمد بن راشد بن محمد آل مكتوم يتوج "النخبة" في بطولة "فخر الأجيال للصيد بالصقور"

المصدر: وام

توج الشيخ محمد بن راشد بن محمد آل مكتوم، أمس الفائزين بأشواط "النخبة" التي تعد الأقوى ومسك ختام موسم بطولات فزاع للصيد بالصقور، وذلك ضمن بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور "التلواح" التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي.

وقام الشيخ محمد بن راشد بن محمد آل مكتوم بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الأشواط الثمانية التي تنافس فيها نخبة الصقارين بـ 258 طيراً ، حققت أغلبيتها أفضل النتائج في 106 أشواط أقيمت خلال موسم بطولات فزاع للصيد بالصقور "التلواح".

وأعرب راشد بن مرخان الكتبي، نائب الرئيس التنفيذي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن سعادته بالختام المشرف لمسابقات ضخمة جاءت منذ أكثر من 19 عاماً بأهداف راسخة انطلاقا من قيم وثوابت مجتمعية ومسيرة وطنية لإحياء التراث الثقافي للدولة.. لافتا إلى أن حضور الشيخ محمد بن راشد بن محمد آل مكتوم مراسم تتويج الفائزين بأشواط النخبة، يؤكد دعم القيادة الرشيدة للرياضات التراثية عموماً والصيد بالصقور على وجه التحديد، وتحفيز الأجيال المتعاقبة على تبني هذه الرياضة التراثية وإبراز مواهبهم وقدراتهم التي انعكست على المستويات القوية للغاية في هذه النسخة التي شهدت مشاركة قياسية .

من جهته رحب دميثان بن سويدان، رئيس لجنة بطولات فزاع للصيد بالصقور "التلواح"، بحضور الشيخ محمد بن راشد بن محمد آل مكتوم وتكريمه نخبة الصقارين، وعبر عن سعادته بنهاية موسم مثمر، حصد كل مجتهد فيه نصيب الفوز بجوائز قيمة.. وقال: " شهدنا تزايداً ملحوظاً في المشاركات وأعداد الصقارين، وفئات الناشئين وظهور فرق جديدة الهبت المنافسات، جميعها عوامل زادت من حدة المسابقات وبالتالي رفعت مستوى البطولة، لموسم يعد الأقوى على مدار العقدين الماضيين".

وعلى صعيد النتائج، كسب الظفرة المراكز الثلاث الأولى في شوط فرخ الشيوخ، بواسطة الطير "إس 92" بزمن 17,339 ثانية، والطير "إس 81" بـ 17,342 ثانية، وثالثاً "إس 82" بـ 17,621 ثانية.

وفاز "أف 3" بشوط جرناس الشيوخ، بالطير "3" بزمن 17,049 ثانية، كما نال الفريق المركز الثاني بالطير "ضو" بـ 17,051 ثانية، وجاء الظفرة ثالثاً بالطير "85" بـ 17,315 ثانية.

وكسب فريق الوصل شوط فرخ حر أول، بالطير "ذهب" بزمن 19,631 ثانية، وثانياً الشيخ حمدان بن سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بالطير "عنتر" بـ 19,847 ثانية، وثالثاً "أف 3" بالطير "إتش 01" بزمن 20,355 ثانية.

وفاز راشد غصاب بالخالص بشوط فرخ شاهين أول، بالطير "غبه" بزمن 18,385 ثانية، يليه "أم أر أم" بالمركزين الثاني والثالث، بالطير "إس إن 9" بزمن 18,544 ثانية، والطير "الموس" بزمن 18,768 ثانية.

وحقق عبدالله خلفان القبيسي، المركز الأول في شوط فرخ العامة مفتوح، بالطير "الصعب" بزمن 17,446 ثانية، يليه سيف جمال الحريز بالطير "35" بزمن 17,563 ثانية، وثالثاً فريق دبي بالطير "العوير" بـ 17,569 ثانية.

وكسب خالد ناصر الهاجري شوط جرناس العامة مفتوح، بالطير "ياس" بزمن 17,243 ثانية، يليه محمد خليفة المنصوري بالطير "براق" بزمن 17,513 ثانية، وثالثاً خالد ناصر الهاجري بالطير "تمام" بـ 17,705 ثانية.

وفاز أحمد محمد المرر بشوط فرخ العامة ملاك، بالطير "سويد" بزمن 17,796 ثانية، يليه سعيد بن الشيخ مجرن الكندي بالطير "الذيبه" بزمن 18,112 ثانية، وثالثاً سلطان راشد المنصوري بزمن 18,382 ثانية.

وكسب سلطان راشد المنصوري، شوط جرناس العامة ملاك، بالطير "ذهب" بزمن 18,174 ثانية، يليه حميد محمد الطاير بالطير "النخبه" بزمن 18,560 ثانية، وثالثاً سلطان راشد المنصوري بالطير "جلمود" بزمن 18,638 ثانية.

وأجمع الصقارون المشاركون أن أشواط النخبة كانت على الموعد بالشغف والتشويق بالنظر لقوة الصقور المتأهلة لخوض هذه المنافسات التي تأتي في ختام موسم حافل وقوي لبطولات الصيد بالصقور.

وأكد الصقار يراح عبيد بن شنه الكتبي، قائد فريق الظفرة، أن نجاحات فريقه تتحقق بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، ما يجعلهم في كل موسم يتطلعون لتحقيق المزيد من الانتصارات والمشاركة بكل قوة، وعبر عن سعادته بالحصول على لقب شوط فرخ الشيوخ في أشواط النخبة، رغم المنافسة القوية من جميع الفرق المشاركة.

فيما عبر الصقار خليفة أحمد مجرن المرر، قائد فريق "أف 3"، عن تقديره لجهود القائمين على البطولة التي أوفت بوعودها من حيث القوة والتنافس المتقارب، والذي كان يتطلب التحضير الجيد والقيام بجميع العوامل المطلوبة بانتظار التوفيق للتواجد على منصة التتويج، وفي النهاية الجميع سعيد بهذا اللقاء الأخوي في موسم كان رائعاً بكافة تفاصيله.

فيما اعتبر خلفان بطي القبيسي، أن المنافسات ترجمت موسماً قوياً، جعلت الصقارين يقدمون أقصى طاقاتهم من أجل التركيز والتحضير في جميع الأشواط، حيث لم يوجد شوط بالمتناول بالنظر لقوة جميع المشاركين والصقور الموجودة.

وتختتم منافسات موسم بطولات فزاع للصيد بالصقور يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 16 فبراير بإقامة أشواط اليوم الثاني لـ "الخليجين" المشاركين من جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي أشواط فئات جير تبع وجير شاهين وشاهين، بواقع 6 أشواط في كل يوم، وبمجموع 12 شوطاً.

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