شاهد.. أول سائقة عربية لسيارات ناسكار تشارك في سباقات فلوريدا

توني بريدينغر، أول سائقة عربية لسيارات ناسكار، تشارك في الموسم الجديد للسباق الذي يجرى في دايتونا بفلوريدا، والتي تدخل التاريخ كأول سائقة عربية أميركية.

وتقود بريدينغر (21 عاما)، وهي من أصول لبنانية، طرازين من سيارات شيفروليه ناسكار.

وبدأت رحلتها في سباقات السيارات منذ أن كانت في التاسعة من عمرها، حيث كانت تتسابق هي وأختها التوأم بسيارات الكارتنيغ.

وأشارت بريدينغر إلى أنها تطمح للحصول على أحد المراكز ضمن العشرة الأوائل في السباق الذي يعتبر الأكبر في حياتها المهنية.

