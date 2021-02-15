شاهد.. أول سائقة عربية لسيارات ناسكار تشارك في سباقات فلوريدا

المصدر: البيان الإلكتروني

توني بريدينغر، أول سائقة عربية لسيارات ناسكار، تشارك في الموسم الجديد للسباق الذي يجرى في دايتونا بفلوريدا، والتي تدخل التاريخ كأول سائقة عربية أميركية.

وتقود بريدينغر (21 عاما)، وهي من أصول لبنانية، طرازين من سيارات شيفروليه ناسكار.

وبدأت رحلتها في سباقات السيارات منذ أن كانت في التاسعة من عمرها، حيث كانت تتسابق هي وأختها التوأم بسيارات الكارتنيغ.

وأشارت بريدينغر إلى أنها تطمح للحصول على أحد المراكز ضمن العشرة الأوائل في السباق الذي يعتبر الأكبر في حياتها المهنية.

Trouble on Lap 29 brings out another 🟡



Multiple cars involved pic.twitter.com/vhZZVn0IIw — ARCA Menards Series (@ARCA_Racing) February 13, 2021

وقالت لشبكة "سي إن إن" إنها متحمسة لتمهيد الطريق أمام السائقات العربيات اللاتي يطمحن لدخول المنافسة في هذا النوع من السباقات.

وخلال السباقات التي جرت السبت، استطاعت الوصول إلى المراتب العشرين الأولى، وتمكنت من إحراز المرتبة 11، وأنهت السباق في المرتبة 18، وذلك بعد أن نجت من حادث وقع خلال اللفة 29.

واعتبرت بريدينغر أن وصولها ضمن المراكز العشرين يعتبر خطوة هامة وبداية لها، ولكنها كانت تطمح إلى الوصول إلى قائمة العشرة الأوائل، وفق "قناة الحرة".

ونشأت الشابة الأميركية ذات الأصول اللبنانية في هيلزبورو في كاليفورنيا، حيث شاركت هناك في 2018 بثلاثة سباقات، وحققت المركز العاشر فيها.

وتعتبر بريدينغر المرأة الوحيدة التي فازت في سباقات نادي السيارات في الولايات المتحدة لـ19 مرة.

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